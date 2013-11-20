В поисках вдохновения

Культура
638

12Перед встречей Тим обошел выставочные залы музея, заинтересовался творчеством казахстанских художников и высказал пожелание познакомиться ближе с представителями отечественной культуры для сотрудничества в рамках проекта. Сейчас мас­тер находится в творческом поиске. Пока более или менее точно он может сказать только о дате премьеры – 2015 год. В остальном странствующий художник ищет талантливых сценаристов, актеров, музыкантов, саму идею будущего спектакля, место репетиций и премьеры.

В СССР ему не приходилось бывать, но тема всегда интересовала, и поэтому он отправился за вдохновением в страны СНГ. О том, что Тим Саппл – человек въедливый (в хорошем смысле) и долго изучает предмет будущей постановки, говорит такой факт: работа над двумя последними спектаклями у него заняла около 10 лет. Один из них – «Тысяча и одна ночь», созданный совместно с актерами из Северной Африки и с Ближнего Востока, – длился 6 часов. Впервые показанный на Эдинбургском международном фестивале два года назад, он сразу же был объявлен «мгновенной классикой».

– Я выбираю метод взаимодействия, поэтому каждый день в своих поездках собираю нужную информацию, знакомлюсь с жизнью, с искусством и культурой, обычаями и традициями людей из разных стран, объединенных общей историей, – делится Тим Саппл.

Саппл – приверженец системы Станиславского. Несмотря на то что в итоге важны только сцена и человек на ней, британский режиссер за то, чтобы помочь зрителю понять сверхзадачу с помощью новейших технических средств, к примеру, в зале, где будет происходить действо, он установит экраны с переводом актерских монологов и реплик.

Он с гордостью отметил, что два последних его спектакля были мультиязычными: в Арабских Эмиратах постановка шла на трех языках, в Индии – на восьми. Что касается спектакля об СССР, то предположительно главным языком выступит русский, так как в основном на нем говорит население стран постсоветского пространства. В Казахстан он обещал вернуться еще не раз, чтобы зарядиться необходимой энергией и собрать информацию.

Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы

Популярное

Все
Предприятия отечественной фармацевтики бьют в набат
Брачные игры по-итальянски
О чем молчит оружие?
Кадетский класс открыли в честь героя-полицейского
Чтобы быть полезным, необязательно ждать, когда повзрослеешь
Память о подвиге солдат хранит школьный музей
Семейных детдомов больше нет
О расточительстве, исторических спорах и развитии казахского языка
Бананы созрели в первой в республике промышленной теплице
Кузница директоров школ
Все больше жамбылцев желают изучить язык Абая
Нужны мобильные дома дружбы для работы в глубинке
Награждены герои, протянувшие руку помощи
Во время намаза мужчина начал избивать рядом стоящего человека
Не прибегая к национализации
Открылся завод по выпуску полуфабрикатов из мяса птицы
С долгом повременят
Для бизнеса электроэнергия подешевела
Без вины виноватая
Число внутренних переселенцев в мире достигло рекорда
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Успех летчика куется на земле
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки
Юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
До достижения критического уровня Урала осталось меньше полуметра
Токаев: Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности
В Кызылорде дан старт строительству футбольного стадиона
Легенда дзюдо Сёхэй Оно проведет мастер-классы в Казахстане
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Правительство России 7 мая уйдет в отставку
Премьер поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Казахстанские военнослужащие отстаивают интересы страны на спортивных аренах
На жильё для пострадавших от паводков актюбинцев бизнес направит 28 млрд тенге
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Казахстан договорился с Китаем и Турцией об обмене ИБР в электронном формате
Тенге остается крепким по отношению к основным валютам
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Коммунальщики обратились к жителям Астаны
Россия и Казахстан подписали соглашение по строительству ТЭЦ в Казахстане
Вторая волна паводка ситуацию не ухудшит – ДЧС СКО
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые

Читайте также

Брачные игры по-итальянски
Редкие рукописи XIX-XX веков обнаружили в мечети Семея
Сборник казахских народных сказок на татарском языке презен…
Автобусы с изображением Димаша Кудайбергена появились в Бра…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]