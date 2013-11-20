В поисках вдохновения

Перед встречей Тим обошел выставочные залы музея, заинтересовался творчеством казахстанских художников и высказал пожелание познакомиться ближе с представителями отечественной культуры для сотрудничества в рамках проекта. Сейчас мас­тер находится в творческом поиске. Пока более или менее точно он может сказать только о дате премьеры – 2015 год. В остальном странствующий художник ищет талантливых сценаристов, актеров, музыкантов, саму идею будущего спектакля, место репетиций и премьеры.

В СССР ему не приходилось бывать, но тема всегда интересовала, и поэтому он отправился за вдохновением в страны СНГ. О том, что Тим Саппл – человек въедливый (в хорошем смысле) и долго изучает предмет будущей постановки, говорит такой факт: работа над двумя последними спектаклями у него заняла около 10 лет. Один из них – «Тысяча и одна ночь», созданный совместно с актерами из Северной Африки и с Ближнего Востока, – длился 6 часов. Впервые показанный на Эдинбургском международном фестивале два года назад, он сразу же был объявлен «мгновенной классикой».

– Я выбираю метод взаимодействия, поэтому каждый день в своих поездках собираю нужную информацию, знакомлюсь с жизнью, с искусством и культурой, обычаями и традициями людей из разных стран, объединенных общей историей, – делится Тим Саппл.

Саппл – приверженец системы Станиславского. Несмотря на то что в итоге важны только сцена и человек на ней, британский режиссер за то, чтобы помочь зрителю понять сверхзадачу с помощью новейших технических средств, к примеру, в зале, где будет происходить действо, он установит экраны с переводом актерских монологов и реплик.

Он с гордостью отметил, что два последних его спектакля были мультиязычными: в Арабских Эмиратах постановка шла на трех языках, в Индии – на восьми. Что касается спектакля об СССР, то предположительно главным языком выступит русский, так как в основном на нем говорит население стран постсоветского пространства. В Казахстан он обещал вернуться еще не раз, чтобы зарядиться необходимой энергией и собрать информацию.

Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы