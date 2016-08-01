​В поисках взаимоприемлемых решений

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Алла ДЕМЕНТЬЕВА

Как поясняется в распространенном релизе регулятора, цель документа – определение взаимоприемлемых условий исполнения заемщиками своих обязательств перед банками, а также приостановление выселения должников из залогового жилья, которое является для них единственным. На регулярной основе будет продолжена практика проведения встреч представителей всех сторон для проведения конструктивного диалога. Заемщикам будут предоставлены консультации в рамках работы общественной приемной НБ РК, а с их согласия местные исполнительные органы и банки могут оказать содействие в трудоустройстве заемщиков.

Есть и другие условия сотрудничества. В частности, заемщикам необходимо в течение трех месяцев со дня опубликования меморандума известить или посетить банк, чтобы наладить конструктивный диалог. Меморандум вступает в силу со дня его подписания и действует 12 месяцев с даты подписания на территории всей республики. Документ предусматривает возможность присоединения к нему местных исполнительных органов, банков и иных заинтересованных лиц.

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