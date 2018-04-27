​В поиске информационного контента

757
Олеся Клименко, главный редактор республиканской немецкой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung

Поэтому мы должны показать свою работу по реализации поручений Президента в рамках повестки дня «Пять социальных инициатив – платформа социального единства общества». Глава государства всегда подчеркивает, что социально-экономические успехи Казахстана достигнуты благодаря тому, что мы сохранили гражданский мир, межнациональное и межконфессиональное согласие, которые продолжают оставаться главной ценностью народа Казахстана. Роль этнокультурных объединений в наращивании потенциала нации важна и требует дальнейшего развития нашей культуры и идеологии.

Сотрудники нашей редакции обсудили Обращение Главы государства к народу «Пять социальных инициатив Президента», с которым Нурсултан Абишевич выступил в начале марта, и определили план информационного освещения реализации задач, изложенных в этом документе. Учитывая неоценимую роль СМИ в жизни общества, в частности в формировании общественного мнения, на нас лежит особая ответственность при разъяснении основных идей Пяти социальных инициатив, логично вытекающих из целей Послания-2018. В связи с этим на страницах нашей газеты открыты специальные рубрики и публикуются комментарии ­экспертного сообщества.

Считаю важным добавить, что задачи, представленные Главой государства для успешной навигации и адаптации в новом мире, актуальны в первую очередь для нас, СМИ. Именно средства массовой информации более подвержены влиянию глобализации и развития новых технологий. К примеру, устойчивая тенденция оттока аудитории в Интернет ставит перед нами новые вызовы. В поиске более доступной подачи информационного контента мы сегодня представлены не только в печатной версии, но и в мобильном приложении, электронном издании, социальных сетях и на одноименной интернет-странице. Поэтому посыл Главы государства о необходимости продолжения работы по развитию цифровых ресурсов, подключения к широкополосному Интернету позволит и дальше работать на повышение эффективности нашей деятельности.

Следующее немаловажное для этнокультурных СМИ направление, заданное Президентом страны, – это разработка современных стандартов подготовки специалис­тов. Если предположить, что в ближайшем будущем будут все же доминировать Интернет и мультиплатформенные издания, то профессия мультимедийного журналиста станет более востребована. И образовательным учреждениям, готовящим журналистские кадры, важно учитывать эти тенденции.

Действуя на перспективу, Клуб этножурналистов города Алматы, созданный при Доме дружбы в ноябре 2017 года, уже провел две образовательные мультимедийные мастерские для журналистов этнических СМИ. Рассматривался и изучался инструментарий, а также внедрение новых технологий с использованием современных сервисов по работе с аудио-, видео- и прочими визуальными эффектами.

В преддверии XXVI сессии АНК Клуб этножурналистов издал первый номер нового журнала DEM: Dostyq, Eldik, Mangilik. На его страницах представлены история становления Ассамблеи народа Казахстана, объединяющая роль казахского народа и государственного языка, вклад в молодое независимое государство каждого из этносов на примере известных личностей, а также обычаи и традиции народа Казахстана. Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» в лице его руководителя Зиятдина Касанова финансово поддержал первое издание журнала. Мы, члены клуба, надеемся, что в будущем эстафету поддержат и другие этнокультурные объединения.

Сегодня в Казахстане на 15 языках издаются десятки этнических газет и журналов. Наиболее крупные республиканские издания, среди них и Deutsche Allgemeine Zeitung, работают при государственной поддержке. К информационным ресурсам этнокультурных объединений следует добавить и их сайты. Этнические СМИ объе­динены под крылом Республиканского клуба и региональных журналистских объединений АНК.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]