В поиске стратегий

В Алматы завершилось субрегиональное совещание с учас­тием представителей Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ, международных экспертов и руководителей министерств здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана по вопросам обеспечения устойчивого доступа населения к лекарственным средствам по прием­лемой цене. Было отмечено, что всеобщий охват услугами здравоохранения подразумевает, что люди не должны при этом испытывать финансовые трудности.

Один из ключевых спикеров диалога – директор отдела страновых программ и стратегий систем здравоохранения ЕРБ ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат отметила, что начинает свой визит в Центральную Азию с Казахстана, который вдохновляет многие страны своими инвестициями в систему здравоохранения и первичную медико-санитарную помощь. Она подчеркнула усилия РК в обеспечении доступа к лекарст­венным средствам на уровне ПМСП, в борьбе с контрафакт­ными препаратами.

По ее словам, с помощью субрегиональных встреч ВОЗ стремится способствовать обмену опытом и передовой практикой, а также налаживанию транс­граничных связей и сетей. В ходе диалога были обозначены вызовы, существующие у стран ЦА, и предложены меры для их преодоления. Среди них – объединение закупок, чтобы у стран были более сильные переговорные позиции с транс­национальными фармацевтическими компаниями, фокус на обеспечение качества, включение в формулярные списки препаратов для лечения редких заболеваний.

Эксперты поделились опытом других государств, где сокращение совместного покрытия расходов облегчает финансовые трудности и удовлетворяет потребности, улучшая здоровье населения и защищая наиболее уязвимые слои общества. Как оказалось, эти проблемы характерны не только для ЦА, но и в целом для Европейского региона ВОЗ, где даже страны с высоким уровнем дохода сталкиваются с проблемой высоких цен на лекарства.

– Системы здравоохранения в странах Центральной Азии разные, но перед ними стоят одни и те же политические задачи, связанные с улучшением доступа к лекарствам и сокращением платежей из кармана граждан. В некоторых странах надо соз­дать стабильное финансирование, инфраструктуру и основы политики, удовлетворяя при этом потребности и ожидания населения. ЕРБ ВОЗ понимает эти проблемы и готово оказать поддержку, – отметила Наташа Аззопарди-Мускат.

Таким образом, перед профильными министерствами стоят схожие задачи по пре­одолению проблем, связанных с установлением цен на лекарства и их закупкой, адаптацией вариантов политики, направленных на защиту населения от финансовых трудностей, обусловленных высоким уровнем прямых расходов граждан на медицину, особенно на лекарственные средства. ВОЗ готов предоставить странам ЦА обновленную информацию о Платформе доступа к новым лекарственным средствам ЕРБ ВОЗ.

Отвечая на вопрос «КП» о том, как решается вопрос доступности лекарственных средств для сельских жителей нашей страны, которые оказались наи­более уязвимы, первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев отметил, что обеспечение населения доступными лекарствами – один из приоритетов политики здравоохранения нашей страны. Казахстан ежегодно увеличивает лекарственное обеспечение как на уровне ПМСП, так и на уровне стационаров. Минздрав ежегодно увеличивает перечень заболеваний, которые охватываются амбулаторно-стационарным лечением.

– В 2019 году государство покрывало только 45 нозологий амбулаторно-лекарственным обеспечением с охватом 2,5 миллиона человек, при этом общая сумма расходов составляла более 80 миллиардов тенге. Сегодня с внедрением обязательного социального медицинского страхования, с учетом повышения возможности финансирования покрывается 126 нозологий, а сумма расходов за 2022 год составила более 220 миллиардов тенге, охвачено лекарственным обеспечением порядка 3,8 миллиона человек. Мы видим в суммарном и количественном выражении увеличение в четыре раза, в том чис­ле и по обеспечению на уровне сельского звена, – подчеркнул представитель Минздрава.

Подводя итоги двухдневного диалога, участники пришли к мнению о необходимости продолжения совместных действий всех пяти стран ЦА в решении вопроса всеобщего обеспечения качественными лекарственными средствами. А Наташа Аззопарди-Мускат предложила не останавливаться на достигнутых результатах, продолжить внедрение инноваций.

– Представители ВОЗ здесь не для того, чтобы диктовать какие-то условия, а для того, чтобы сопровождать страны в их общем поиске стратегий и делиться самым лучшим опытом, – сказала она.