​В поиске творческих идей

По словам консультанта ТОО «Алматыжарнама» Дамира Искака, всего поступило 108 работ, возраст участников – от 13 до 75 лет. Поскольку это первый шаг в претворении в жизнь проекта по созданию свое­образного свода правил по организации городского пространства, принимались все работы участников без исключения.

Акимат инициировал этот конкурс в рамках работы по формированию архитектурно-художественного облика Алматы. Работы должны учитывать градостроительные традиции, культурно-историческое наследие, современные тенденции развития родного города. Экспертная комиссия, в составе которой 14 человек, выберет 20 лучших идей. Трое победителей получат денежные призы.