В полевых условиях Свежий выпуск 545 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

В программе – соревнования по прикладным видам спорта и предметам боевой подготовки, военно-полевая игра. Цель сбора «Айбын» заключается в совершенствовании военно-патриотической работы с молодежью, развитии юнармейского движения, повышении имиджа воинской службы и Вооруженных сил.

Демонстрация умений, полученных в клубах и на занятиях, станет одновременно подготовкой молодежи к воинской службе. Для подростков сбор «Айбын» – лучшая форма пропаганды здорового образа жизни и физического совершенствования.