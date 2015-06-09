В полевых условиях

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Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область
В программе – соревнования по прикладным видам спорта и предметам боевой подготовки, военно-полевая игра. Цель сбора «Айбын» заключается в совершенствовании военно-патриотической работы с молодежью, развитии юнармейского движения, повышении имиджа воинской службы и Вооруженных сил.
Демонстрация умений, полученных в клубах и на занятиях, станет одновременно подготовкой молодежи к воинской службе. Для подростков сбор «Айбын» – лучшая форма пропаганды здорового образа жизни и физического совершенствования.

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