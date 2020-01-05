В полиции Алматы прокомментировали избиение и попытку изнасилования матери троих детей
Айдана Демесинова
Избиение и попытку изнасилования матери троих детей в Алматы прокомментировали в городском департаменте полиции, передает Kazpravda.kz.
"По данному факту в Управлении полиции Турксибского района в соответствии со ст.24 ч.3 и ст.120 "Изнасилование" УК РК было начато досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия с соблюдением принципов объективности, всесторонности и полноты проводимого расследования", - говорится в сообщении.
Напомним, об этом инциденте сообщила лидер движения "Немолчи.KZ" Дина Тансари в Facebook.
По ее словам, пострадавшая женщина зарабатывала на ремонте помещений. Вечером 29 декабря ей позвонили с работы и сказали приехать за зарплатой. Однако на объекте один из рабочих домогался и избил ее. Пострадавшая успела сообщить родственникам, которые позвонили в полицию.