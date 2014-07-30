В полиции Костанайской области стало меньше коррупционеров

В ДВД Костанайской области на 63% снижен уровень коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу полиции.

"С начала года сотрудниками управления собственной безопасности и сотрудниками кадровых аппаратов проведены 72 рейдовых мероприятия, в ходе которых выявлены 16 фактов нарушений правил дорожного движения, совершенных 13 сотрудниками", – сообщил заместитель начальника ДВД Костанайской области Бахытжан Ералин, выступая на расширенном заседании с участием главы региона Нуралы Садуакасова.

По данным Ералина, эффективно работают дисциплинарные комиссии, на которых рассмотрены дела 76 сотрудников, 60 из которых были привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 освобождены от занимаемых должностей и 15 уволены из органов внутренних дел.

"В 2014 году от граждан поступило 20 благодарственных писем (в 2013 году – 8) в связи с профессиональными и героическими действиями полицейских, за что 43 сотрудника поощрены", – рассказал заместитель начальника ДВД.

В полиции принята программа противодействия коррупции на 2014–2015 годы. Ее реализация предполагает постоянное взаимодействие с гражданами, с общественными организациями и депутатами местных органов власти.