В полиции рассказали о цели спецоперации в Алматы

В департаменте внутренних дел Алматы рассказали подробности спецоперации, проведенной сегодня в центре города, передает Kazpravda.kz.
"В ходе проведения досудебного расследования фактов противоправных действий со стороны гражданина Кулекбаева подразделениями полиции была установлена съемная квартира, в которой фигурант проживал в последнее время. Сотрудниками полиции не исключалось наличие в квартире запрещенных предметов, в том числе представляющих угрозу для граждан. В целях проведения проверочных мероприятий были предприняты максимальные меры безопасности граждан: эвакуированы жители многоквартирного дома, прилегающая территория оцеплена", – сообщили в ДВД.
В ходе проверки в квартире каких-либо запрещенных предметов полиция не обнаружила.
Напомним, в отношении Кулекбаева возбуждено уголовное дело по статьям: 99, ч. 2-я "Убийство двух и более лиц", 269, ч. 2-я "Нападение на здания, сооружения", 380, ч. 2-я "Применение насилия в отношении представителя власти", 255, ч. 4-я "Акт терроризма", 291, ч. 1-я "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", 200, ч. 4-я "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия" Уголовного кодекса РК.
"Факты разбойного нападения на водителя и убийство женщины расследуются по ст. 99, ч. 1-я "Убийство" и ст. 192, ч. 2-я "Разбой" УК РК. С целью расследования указанных преступлений создана межведомственная следственно-оперативная группа", – уточнили в пресс-службе.
Напомним, утром 18 июля неизвестный вооруженный мужчина совершил нападение на здание РУВД Алмалинского района и ДКНБ Алматы. В ночь до совершения нападения мужчина убил гражданку Узбекистана – по данным МВД, это была женщина легкого поведения.
В результате нападения мужчина ранил и убил троих полицейских, сотрудника Погранслужбы, подполковника полиции в отставке, а также одного мирного жителя. Еще один полицейский скончался от ранений в больнице. В общей сложности жертвами стрелка стали восемь человек (из них двое гражданских лиц). Среди пострадавших также есть мирный житель, пришедший в тот день в РУВД.
Как сообщил глава КНБ, задержанный – уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев, ранее неоднократно судимый. Мотив преступлений – месть правоохранительным органам.
