В полиции рассказали о цели спецоперации в Алматы

Общество
Фото с сайта motor.kz
В департаменте внутренних дел Алматы рассказали подробности спецоперации, проведенной сегодня в центре города, передает Kazpravda.kz.

"В ходе проведения досудебного расследования фактов противоправных действий со стороны гражданина Кулекбаева подразделениями полиции была установлена съемная квартира, в которой фигурант проживал в последнее время. Сотрудниками полиции не исключалось наличие в квартире запрещенных предметов, в том числе представляющих угрозу для граждан. В целях проведения проверочных мероприятий были предприняты максимальные меры безопасности граждан: эвакуированы жители многоквартирного дома, прилегающая территория оцеплена", – сообщили в ДВД.

В ходе проверки в квартире каких-либо запрещенных предметов полиция не обнаружила.

Напомним, в отношении Кулекбаева возбуждено уголовное дело по статьям: 99, ч. 2-я "Убийство двух и более лиц", 269, ч. 2-я "Нападение на здания, сооружения", 380, ч. 2-я "Применение насилия в отношении представителя власти", 255, ч. 4-я "Акт терроризма", 291, ч. 1-я "Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", 200, ч. 4-я "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное с применением насилия" Уголовного кодекса РК. 

"Факты разбойного нападения на водителя и убийство женщины расследуются по ст. 99, ч. 1-я "Убийство" и ст. 192, ч. 2-я "Разбой" УК РК. С целью расследования указанных преступлений создана межведомственная следственно-оперативная группа", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, утром 18 июля неизвестный вооруженный мужчина совершил нападение на здание РУВД Алмалинского района и ДКНБ Алматы. В ночь до совершения нападения мужчина убил гражданку Узбекистана – по данным МВД, это была женщина легкого поведения. 

В результате нападения мужчина ранил и убил троих полицейских, сотрудника Погранслужбы, подполковника полиции в отставке, а также одного мирного жителя. Еще один полицейский скончался от ранений в больнице. В общей сложности жертвами стрелка стали восемь человек (из них двое гражданских лиц). Среди пострадавших также есть мирный житель, пришедший в тот день в РУВД. 

Как сообщил глава КНБ, задержанный – уроженец Кызылординской области Руслан Кулекбаев, ранее неоднократно судимый. Мотив преступлений – месть правоохранительным органам.

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Молодежь в активе
Всегда придут на помощь
Мечтает о спортивных победах
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Видеть в танце призвание
Организовано дежурство вертолетов
Моя ДНК – наше богатство
В авангарде мировых стандартов
Вручены государственные награды от имени Президента
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Одуванчики не отменить
Объединение истинных патриотов
Выбор Оксаны Зинченко
Обращать различия в силу
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Лад в семье, мир – в общем доме
Инвестиции в успех
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 30 апреля 2026 года № 78-НП
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Поздравили фронтового связиста
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Наши юниоры пишут мировую историю
Помогут цифровые технологии
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения
«Сад памяти» зацветет в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]