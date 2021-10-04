В положительной зоне роста

В ходе брифинга на площадке СЦК подведены итоги развития промышленности за 8 месяцев 2021 года. Как сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, за этот период ИФО обрабатывающей промышленности составил 105,8%. Наибольший рост показали ­фармацевтическая промышленность (140,8%), машиностроение (123,9%) и производство строительных материалов (111,6%).

– Увеличению производства в фармацевтической отрасли способствовало наращивание производства лекарств, содержащих антибиотики, – на 66% и лекарств, содержащих гормоны, – на 75%. Кроме того, в 5,9 раза – до 69,8 миллиарда тенге – выросли объемы производства в Карагандинской области за счет выпуска вакцины против коронавирусной инфекции, – пояснил вице-министр МИИР.

По его словам, отмечается рост во всех секторах машиностроения. Производство сельскохозяйственной техники увеличилось в 2,6 раза, железнодорожных локомотивов и подвижного состава – в 1,6 раза, автомобилестроения – на 34,5% и электротехнического машиностроения – на 28,8%.

При этом объем производства в машиностроении за 2020 год достиг 1,8 трлн тенге, что на 10,3% больше производственных объемов черной металлургии. Выпуск строительных материалов вырос практически по всем товарным позициям. Этому подъему способствовали сезонная активность строительного рынка и эффект отложенного спроса.

Как рассказал Марат Карабаев, активная работа по осуществлению проектов Карты индустриа­лизации также способствует развитию обрабатывающего сектора. В 2021 году регионы планируют запустить 128 проектов на общую сумму 1,23 трлн тенге, создать 12 тыс. постоянных рабочих мест. На данный момент в эксплуатацию введено 28 объектов на 296 млрд тенге, открыто более 3,5 тыс. постоянных рабочих мест.

– Выход 128 объектов на полную мощность позволит дать положительный импульс дальнейшему развитию экономики страны. Объемы производства составят около 1 триллиона тенге. Экспортный потенциал – 800 миллионов долларов, – уточнил Марат Карабаев.

В свою очередь председатель правления АО «Казах­станский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов рассказал о том, какую поддержку оказывает государство предприятиям обрабатывающего ­сектора. По его словам, QazIndustry за 8 месяцев 2021 года возместил затраты по 56 заявкам на общую сумму свыше 250 млн тенге.

Наибольшее количество затрат возмещено предприятиям Нур-Султана и Шымкента. Лидируют проекты агропромышленного комплекса, машиностроения и легкой промышленности.

В качестве примера Берик Бекенов привел машиностроительное предприятие, производящее чистовые железнодорожные оси и колесные пары, которое осуществило шеф-монтаж и пус­коналадочные работы нового оборудования. Это позволило увеличить производительность участка монтажа буксовых ­узлов на 10%.

Он также напомнил, что меры государственного стимулирования в виде возмещения части затрат позволяют отечественному бизнесу привлекать зарубежных специалистов, повышать квалификацию своих сотрудников, производить шеф-монтаж, пусконаладку оборудования, внедрять автоматизированные системы управления, проводить аудит, сертифицировать продукцию и другое. Предприятиям возмещается до 40% понесенных затрат.

По словам Берика Бекенова, QazIndustry рассматривает также возможности кооперации и помогает решать проблемы как отраслевого масштаба, так и отдельных предприятий. Для этого действует совместный со Всемирным банком проект «Служба развития поставщиков», направленный на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий путем содействия в аккредитации у крупных заказчиков и возмещения до 70% расходов по сертификации.