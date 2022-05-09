В Польше напали на посла России

Посол РФ в Польше Сергей Андреев подвергся в понедельник атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Tass.ru.

Посла РФ, сопровождавшую его супругу и группу дипломатов облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.

Посол прибыл на кладбище на дипломатическом автомобиле с российским флагом. После выхода из машины его окружила агрессивно настроенная толпа, которая ранее собралась в этом мемориальном месте с украинскими флагами, облитыми красной краской простынями и антироссийскими лозунгами. Полиции в этот момент на площади не было. Дипломаты смогли сделать несколько десятков шагов, но толпа не позволила им пройти дальше.

Другим прибывающим на кладбище с цветами людям собравшиеся кричат о том, что они якобы не имеют право отдавать дань памяти солдатам и праздновать День Победы.

Посол РФ сообщил, что он и российские дипломаты в ходе инцидента серьезно не пострадали.

"Нужно разобраться. Возможно, какая-то царапина. Но ничего серьезного ни у меня, ни у команды", – сказал он в понедельник журналистам.