В Польше проходит второй тур президентских выборов

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Сегодня в Польше начался второй тур выборов президента страны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ru.tsn.ua
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Как сообщается, избирательные участки открылись в 7 часов утра по местному времени (3 часа ночи по времени Астаны) во всех воеводствах страны. Голосование продлится до 9 часов вечера (5 часов дня по времени Астаны).
На пост главы государства претендуют действующий президент Бронислав Коморовский и кандидат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджей Дуда. По итогам первого тура голосования, который состоялся 10 мая, Коморовский проиграл своему главному конкуренту лишь один процент.
Эксперты отмечают, что в случае победы Дуды, это будет первая за почти 10 лет победа оппозиционной силы над партией "Гражданская платформа".