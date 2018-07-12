В получении крупной взятки подозревается замначальника ДГД Актюбинской области

Закон и Порядок
Жанат Тукпиев
Руководитель отдела управления по расследованию преступлений в финансовой сфере Службы экономических расследований ДГД по Актюбинской области Мерей подозревается в получении взятки в сумме 1,7 миллиона тенге. Об этом на брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции сообщил официальный представитель ведомства Нурлан Жахин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Буквально вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был изобличен во взяточничестве руководитель отдела управления по расследованию преступлений в финансовой сфере Службы экономических расследований ДГД по Актюбинской области Мерей. Он подозревается в получении взятки в сумме 1,7 миллиона тенге от директора газовой компании за прекращение досудебного расследования в отношении последнего по делу о незаконном предпринимательстве. Мерей задержан и водворен в ИВС УВД Актобе", – сообщил Жахин.

Также он добавил, что по фактам хищения бюджетных средств подозревается заместитель начальника департамента внутренних дел Актюбинской области Аншыбаев.

"Следствием установлено, что в период 2016-2017 годов между ДВД Актюбинской области в лице Аншыбаева и неким ТОО были заключены договоры об оказании услуг по капитальному и текущему ремонту целого ряда объектов. Проведенными судебными строительно-экономическими экспертизами было установлено, что общая стоимость оплаченных, но не выполненных работ по указанным объектам составила 12 миллионов тенге", – сказал Жахин.

Жахин отметил, что данный ущерб подтвержден заключением судебной строительно-экономической экспертизы.

"Всего в отношении Аншыбаева и других лиц по фактам хищений зарегистрировано 5 уголовных дел. В отношении Аншыбаева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – заключил Жахин.

