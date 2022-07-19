В пользу государства

Возбуждены исполнительные производства о конфискации восьми земельных участков, принадлежащих В. Храпунову, расположенных в Восточном Казахстане.

Об этом стало известно на заседании межведомственной рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Напомним, комиссия создана согласно Указу Президента в июне этого года. В ее состав входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ «Самрук-Казына». Приоритетом в работе должно стать выявление условий, способствовавших незаконной концентрации экономических ресурсов в руках узкого круга лиц.

В этой связи акцентировано внимание на аналитической работе комиссии. В итоге сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся уже порядка восьми тысяч актов Правительства и судебных решений, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий. По некоторым из них уже приняты меры реагирования и есть результаты.

Так, по постановлению Правительства и решениям судов частная фирма безвозмездно получила 629 железнодорожных путей. Это привело к 10-кратному росту тарифов для перевозчиков. Решения опротестованы, 332 подъездных и магистральных ж⁄д пути возвращены государству, по остальным ревизия продолжается.

Кроме того, в июне удовлетворен протест Генпрокуратуры на судебный акт, по которому ранее за невозврат кредита в сумме 2,6 млрд тенге государство лишилось права собственности на санаторий «Казахстан» стоимостью 12 млрд тенге в пользу АО «Народный банк». А буквально на днях в Жамбылской области в судебном порядке государству возвращено три незаконно приватизированных объекта на 1,7 млрд тенге.

Наряду с этим в рамках демонополизации государству переданы денежные средства и акции таких компаний, как АО «Казахтелеком» (28,75%), АО «Центр Транспортного Сервиса» (100%), ТОО «Акмолит» (100%) и другие. Предварительная стоимость этих активов – порядка 200 млрд тенге.

Продолжается и ревизия объек­тов на территории страны, которые ранее вопреки закону не были конфискованы. На сегодня установлено 36 таких объектов, в том числе и подлежащие конфискации земельные участки В. Храпунова.

Помимо прочего, Верховный суд РК сейчас рассматривает кассационное ходатайство прокуратуры об отмене незаконного переоформ­ления активов (детский сад в Шымкенте и профилакторий в Сарыагаше) бывшего владельца Шымкентского пивзавода Т. Тулешова, осужденного за попытку захвата власти.

– Также в высшую судебную инстанцию принесено четыре протеста по судебным актам, принятым в пользу олигополий. Их пересмотр предполагает возмещение государству ущерба на 30 миллиардов тенге, – проинформировали в Генеральной прокуратуре РК.

Отдельным блоком на заседании рассмотрели вопросы контрольной работы комиссии и ограничения антимонопольной деятельности. В части первого было указано, что по результатам проверки в Акмолинской области в суд подан иск об отмене итогов конкурса по предоставлению земельного участка ТОО «Шанырак Агро», необоснованно завладевшего земельными участками 249 пайщиков в Целиноградском районе. А в Алматы выявлена реализация по заниженной в пять раз цене доли в крупнейшем оптовом рынке «Барыс-4» одной из олигополий. В июле текущего года внесен иск в целях расторжения сделки и возврата объекта государству.

Установлено также и то, что в 2019 году в адрес ТОО «Салтанат уйі» был реализован объект по заниженной стоимости в размере 601 млн тенге, тогда как рыночная цена его составляет не менее 3 млрд тенге. И в результате 28 июня 2022 года покупателю пришлось доплатить еще 2 млрд 400 млн тенге.

Касательно ограничения антимонопольной деятельности на заседании комиссии было озвучено: выявлены факты получения незаконного монопольного дохода на 140 млрд тенге. Сейчас ведутся анализы и досудебные расследования. К примеру, в июле этого года ДЭР Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Казфосфат» в связи с извлечением монопольного дохода на сумму 697 млн тенге.

Говорили участники заседания и о ходе расследования уголовных дел. На особом контроле – расследование наиболее резонансных дел с признаками легализации преступного дохода в крупном размере, в том числе за рубежом. Это дела в отношении К. Сатыбалды­улы, Г. Сатыбалды, К. Боранбаева, руководителей оператора ТОО «РОП» и другие.

По сведениям пресс-службы ГП РК, на текущий момент принятыми мерами органов расследования возмещено порядка 230 млрд тенге, в том числе путем их возврата из зарубежных юрисдикций. К примеру, по делу, расследуемому Антикоррупционной службой, фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 млн долларов США. При этом органом расследования по делам о хищениях имущества АО «Казахтелеком», АО «Центр Транспортного Сервиса» и других возмещено порядка 36 млрд тенге.

– По делу Оператор-РОП предот­вращено хищение около 180 миллиардов тенге, из которых порядка ста миллиардов направлены на льготное автокредитование. По делу в отношении экс-руководителей и сотрудников Комитета национальной безопасности из Гонконга и ОАЭ возвращено порядка трех миллионов долларов США, – сообщили в ГП РК.

Также Агентством финансового мониторинга в ходе расследования дела в отношении Боранбае­ва в АО «КазМунайГаз» возмещено порядка 11,3 млрд тенге. Тем временем в Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию

АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге.

Рассказали на заседании и о процедуре перевода в Национальный банк 5,5 млн долларов США и 200 тыс. евро, изъятых в рамках уголовного дела в отношении долж­ностных лиц БК «Олимп». Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 06.06.2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы граж­данина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге. В пользу государства по данному делу уже конфисковано порядка 3,6 млрд тенге (4 самолета, 5 земельных участков, 15 автомашин, 30 объек­тов недвижимости в городе Алматы).

Также было озвучено, что 11 июля в Восточно-Казахстанской области по делу в отношении акционера группы компаний БИПЭК А. Балушкина, находящегося в международном розыске, в суд было направлено ходатайство о досудебной конфискации 77 единиц недвижимого, в том числе базы отдыха «Рахмановские ключи», «Нуртау» и «Порт Фортуна», и одной тысячи единиц движимого имущества. Работа по установлению, аресту и конфискации преступных активов подозреваемых, в том числе за рубежом, продолжается.

В числе обсуждаемых тем были также вопросы международного сотрудничества и методико-организационной работы. Важно отметить, что при уголовном преследовании по всем резонансным делам принимаются меры по соблюдению современных стандартов следствия по опыту развитых стран. Генпрокуратурой для органов расследования подготовлены пошаговые алгоритмы, методики и образцы запросов по возврату похищенных активов из-за рубежа. По каждому делу разрабатывается стратегия возврата активов, реализуется концепция параллельных финансовых расследований – «Следуй за деньгами».

Как заверили в главном надзорном органе, оперативно принимаются меры по заморозке активов в целях их последующего ареста. Для этого используются возможности подразделений финансовой разведки разных стран, а также зарубежные сети обмена информацией Carin (Европа) и Arin AP (Азия и Океания). Налажено сотрудничество с Инициативой по возвращению похищенных активов («СтАР») Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Министерством финансов направлены запросы в Европейский союз, Турцию и ОАЭ о предоставлении информации по резидентам Казахстана, а это порядка 340 физлиц, задекларировавших наличную иностранную валюту при въезде на таможенную территорию указанных стран.

Важно отметить, что по результатам проведенного заседания члены рабочей группы обменялись мнениями по активизации деятельности, направленной на качественное выполнение задач. В частности, комиссия проведет анализ с целью выявления условий, создающих необоснованные преимущества отдельным лицам для приватизации и приобретения государственных активов с высокой маржинальностью; устранения или ограничения конкуренции, позволявших генерировать сверх­доходы в секторах экономики, в том числе в сфере закупок; увеличения прибыльности отдельных компаний в сфере недропользования, тяжелой промышленности, финансовом секторе, строительстве и других отраслях экономики в ущерб интересам государства путем введения привилегий в виде льготного налогообложения, тарифной политики и т. д.