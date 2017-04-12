​В помощь диабетикам

Около 60% врачей центра имеют высшую категорию. Кроме эндокринологов и диабето­логов пациентам с сахарным диабетом медпомощь оказывают нефрологи, кардиологи, офтальмологи, невропатологи, ангиохирурги. Врачи диспан­сера ежегодно повышают квалификацию. Так, в прошлом году три врача-эндокринолога прошли обучение на базе Санкт-Петербургского многопрофильного центра по ультразвуковой диагностике сосудистой патологии нижних конечностей. Еще 25 врачей повысили квалификацию в медицинских и научных организациях страны.

Областной эндокринологический диспансер служит клинической базой для медицинских колледжей и факультетов вузов. Для больных сахарным диабетом здесь организована «Школа диабета». Специально обученные инструкторы рассказывают, как жить, если врачи поставили столь серьезный диагноз. Эти советы помогут существенно снизить риск развития таких осложнений, как диабетическая ретинопатия, нефропатия, невропатия, диабетическая стопа.