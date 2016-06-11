​В помощь Эквадору

Предоставленные Казахстаном средства пойдут на возрождение жизнедеятельности местных администраций, общин и семей, с тем чтобы создать условия для дальнейшего устойчивого развития наиболее пострадавших от стихийного бедствия регионов.

Как было заявлено во время церемонии представителями Эквадора и ООН, практическая помощь, оказанная в трудную минуту, является свидетельством ответственного и партнерского отношения Казахстана к гуманитарным проблемам и заслуживает высокой оценки международного сообщества. Помощь Казахстана с искренней признательностью была принята эквадорской стороной.