В помощь фотографам

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Марина МИХАЙЛОВА, Алматы
фото Юрия БЕККЕРА
Обладателями именной карты NPS уже стали известные казахстанские фотографы, в том числе Фархат Кабдыкаиров, Максим Золотухин, Вагиф Майлов, Олег Белялов и другие, по достоинству оценившие новый уровень сервиса по международным стандартам компании Nikon.
Напомним, что в январе прошлого года в Алматы был открыт первый официальный сервисный центр этой компании в Казах­стане, а в декабре запущена программа NPS. Теперь подключившиеся к ней казахстанские фотографы – профессиональные обладатели камеры Nikon – могут получать гарантийный ремонт в точно установленные сроки, которые не превышают 72 часов, обращаться в сервис­ный центр напрямую либо отправлять фототехнику любой почтовой службой. Если на ремонт требуется больше времени, то участникам NPS предоставляется фототехника взамен ремонтируемой.
В программу поддержки включен и ежегодный бесплатный диагностический осмотр аппаратуры, чистка сенсоров DSLR, настройка параметров камеры, а также легкий ремонт без использования запасных частей. Участники NPS вправе в приоритетном порядке приобретать технику Nikon и участвовать во всех технических семинарах этой компании.
В рамках этой международной программы Nikon выступает официальным партнером крупных спортивных мероприятий: работники компании прямо на месте их проведения разворачивают мобильные пункты сервис­ной поддержки и совершенно бесплатно оказывают услуги ремонта профессиональным фотографам, аккредитованным на состязаниях.
Так, в январе текущего года в Алматы состоялся этап Кубка мира по спортивному и боевому самбо. В спортивно-культурном комплексе им. Балуана Шолака, где он проходил, сотрудники сервисного центра компании помогали с техникой фотокорреспондентам: настраивали им фотокамеры, проводили профилактику. Для спортивных фото­графов это особенно удобно, ведь для них важен и дорог каждый миг состязаний.

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