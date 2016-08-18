​В помощь полицейскому

Под сельский центр оперативного управления отвели частный дом. Местный участковый будет здесь не только работать, но и жить.

К компьютеру, с которого страж порядка будет наблюдать за происходящим в селе, подключены 40 видеокамер. В поле «зрения» – вся территория Орловки и производственные базы местного ТОО «Победа». Потому и местные власти, и сельчане надеются, что это позволит оперативно реагировать на правонарушения и снизить преступность в сельском округе.