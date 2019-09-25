Статьи В помощь полиции 25 сентября 2019 г. 9:58 Евгения Ермакова Первые 10 волонтеров – помощников полиции получили специальные удостоверения и жилеты. Как рассказали в департаменте полиции Костанайской области, сегодня активную помощь полицейским уже оказывают около 500 человек. С начала года они выявили 12 преступлений и около 400 административных правонарушений. В департаменте отметили, что речь идет о неравнодушных жителях региона, которые на добровольной основе, не ожидая награды, помогают поддерживать порядок в своих поселках и городах. Большей частью речь идет о молодых людях, некоторые из которых впоследствии становятся штатными сотрудниками полиции.– Считаю важным помогать поддерживать порядок там, где живу, – рассказала волонтер полиции и член поискового отряда «Дос» Салтанат Аймурзина. – Наш отряд активно ведет поисковые мероприятия по розыску без вести пропавших, а также помогает нуждающимся. Важно, что звание «волонтер полиции» дает возможность и дальнейшего трудоустройства, ведь мы фактически уже освоили азы этой профессии.Первые волонтеры с удостоверениями и спецжилетами с надписью «волонтер полиции» начали свою работу в центре города на опорном пункте «Набережный». В полиции отметили, что наступающий Год волонтеров, объявленный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, – отличный шанс не только поднять интерес к профессии полицейского и повысить доверие к стражам порядка, но и найти как можно больше соратников среди гражданского населения.