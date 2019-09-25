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В помощь полиции
Евгения Ермакова

Первые 10 волонтеров – помощников полиции получили специальные удостоверения и жилеты. Как рассказали в департаменте полиции Костанайской области, сегодня ­активную помощь полицей­ским уже оказывают около 500 человек. С начала года они выявили 12 прес­туплений и около 400 административных правонарушений. В департаменте отметили, что речь идет о неравнодушных жителях региона, которые на доб­ровольной основе, не ­ожидая награды, помогают под­держивать порядок в своих поселках и городах. Большей частью речь идет о молодых людях, некоторые из которых впоследствии становятся штатными сотрудниками полиции.

– Считаю важным помогать поддерживать порядок там, где живу, – рассказала волонтер полиции и член поискового ­отряда «Дос» Салтанат Ай­мурзина. – Наш отряд активно ­ведет поисковые мероприятия ­по ­ро­зыску без вести пропав­ших, ­а ­также помогает нуждаю­щимся. ­Важно, что звание «волонтер полиции» дает возможность и дальнейшего трудоустройства, ведь мы фактически уже ­освоили азы этой профессии.

Первые волонтеры с удостоверениями и спецжилетами ­с надписью «волонтер полиции» начали свою работу в центре ­города на опорном пункте ­«Набережный». В полиции отметили, что наступающий Год волонтеров, объявленный ­Президентом Казахстана ­Касым-Жомартом Токаевым, – отличный шанс не только поднять ­интерес к профессии полицейского и повысить доверие к ­стражам порядка, но и найти как можно больше сорат­ни­ков среди граж­данского населения.

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