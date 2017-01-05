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В помощь пострадавшим
5 января 2017 г. 2:07
Роза Рахметуллина
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00:20
А у нас во дворе
00:00
Все о республиканском бюджете
00:30
Переход к сервисной модели
02:30
Университеты Евразии становятся точками притяжения
01:00
Уровень инфляции снижается
04:30
Мостостроителям дан срок до сентября
03:00
Военнослужащие осваивают современные профессии
04:00
Открылся цифровой медпункт
02:00
Развивая культурное сотрудничество
03:30
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
06:30
Сохранить не стены, а память
05:30
Начнут выращивать форель и осетра
07:14
Конституционный закон Республики Казахстан
05:00
Водопровод для Актумы
07:00
Мудрость, обращенная к будущему
01:30
Политическая инженерия
07:27
Конституционный закон Республики Казахстан
06:00
Экологичные скамейки
07:32
Конституционный закон Республики Казахстан
07:34
Конституционный закон Республики Казахстан
30 мая 2026 г. 18:30
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
30 мая 2026 г. 2:00
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
31 мая 2026 г. 16:37
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
30 мая 2026 г. 2:30
Административной юстиции – пять лет
31 мая 2026 г. 15:00
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
3 июня 2026 г. 3:20
Педагог с большой буквы
30 мая 2026 г. 19:00
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
30 мая 2026 г. 1:35
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
1 июня 2026 г. 11:50
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
2 июня 2026 г. 10:50
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
3 июня 2026 г. 3:00
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
30 мая 2026 г. 1:00
Жанатас: большой трансфер инноваций
30 мая 2026 г. 18:00
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
2 июня 2026 г. 2:00
В Актау откроется консульство РФ
4 июня 2026 г. 4:20
Мудрый, добрый, человечный...
4 июня 2026 г. 9:17
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
30 мая 2026 г. 15:30
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
30 мая 2026 г. 4:00
Экзамен на скорость
30 мая 2026 г. 3:00
Для гуманизации уголовного законодательства
30 мая 2026 г. 3:35
О Целях устойчивого развития
18 мая 2026 г. 19:50
Новый вид змей обнаружили в Китае
8 мая 2026 г. 14:34
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
20 мая 2026 г. 1:34
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
19 мая 2026 г. 0:00
Достойный путь генерала Уразова
29 мая 2026 г. 3:00
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
16 мая 2026 г. 5:30
Пять лет на защите прав граждан
16 мая 2026 г. 2:00
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
13 мая 2026 г. 16:35
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
11 мая 2026 г. 19:30
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
8 мая 2026 г. 20:25
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
17 мая 2026 г. 15:30
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
27 мая 2026 г. 0:00
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
14 мая 2026 г. 2:00
Новый предмет для нового поколения
15 мая 2026 г. 16:46
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
22 мая 2026 г. 1:30
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
23 мая 2026 г. 13:00
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
13 мая 2026 г. 13:37
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
19 мая 2026 г. 2:11
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
26 мая 2026 г. 17:33
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
27 мая 2026 г. 3:21
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