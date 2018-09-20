​В помощь сельчанам

Свежий выпуск
Светлана Пышкина, Северо-Казахстанская область

Лучший показатель составил здесь 62,5 центнера с гектара. Прежнее наивысшее достижение – 55 ц/га – принадлежало ТОО «Тукым».

На вопрос о том, как удалось вырастить такой богатый урожай, руководитель хозяйства-рекордсмена Сеилбек Махметов скромно ответил: «По-хозяйски заботились о земле, применяли современные технологии, удобряли...»

– На земле работать плохо, должно быть, невыгодно. Государство помогает аграрному сектору. Поэтому необходима отдача, а соответственно, и вознаг­раждение в виде повышения заработной платы, социальных благ, – поддержал разговор аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, побывавший на полях хозяйства во время очередной рабочей поездки по региону.

Сейчас в ТОО среднемесячная зарплата составляет 141 тыс. тенге. Силами хозяйства будет подведено центральное отопление к домам сельчан. В следующем году начнется строительство улучшенного жилья для работников.

В Северном Казахстане уборочная страда идет полным ходом. Обмолочено уже более половины ярового клина зерновых и третья часть посевов масличных культур. Но пока аграрии не могут в полной мере развернуть работы, мешает непогода. С начала уборочной в области выпала трехмесячная норма осадков. Потому влажность зерна высокая, а это дополнительная нагрузка на сушильное оборудование.

Чтобы компенсировать потери, аким области пообещал дополнительно выделить хлеборобам около 18 тыс. тонн ГСМ. Предусмотрены и другие эффективные меры господдержки. В частнос­ти, на приобретение зерноуборочных комбайнов марки СLAAS. В следующем году их стоимость удешевят наполовину. Сэкономленные средства должны пойти на улучшение качества жизни сельчан.

Популярное

Все
"LADA Granta" не уступила дорогу и допустила смертельное ДТП в Актобе
Чемпионом мира по настольному теннису впервые стал казахстанец
Как будут улучшать качество интернета в Казахстане
Около двух тысяч жителей Семея остались без тепла
В Актобе найден водитель, сбивший ребенка (видео)
Высокопоставленный полицейский в Уральске обвинил прокурора во лжи
Неизвестный герой спас женщину, которая хотела спрыгнуть с моста в Костанае
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Запуск ипотеки для среднего класса в Казахстане перенесли
Юный "предприниматель" сдавал в аренду несуществующее жилье в Алматы
Казахстанские шорт-трекисты прорвались в финал Кубка мира
Годовалый ребенок погиб при пожаре в частном доме в Павлодаре
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (Видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (Видео)
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Открытость обществу и транспарентность – важные принципы в работе депутатского корпуса
Два комитета хотят упразднить в МВД
50-летнего иностранца подозревают в торговле наркотиками в Астане
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана за убийство Томирис Байсафы
Памяти Аскара Забикулина посвятили победу на турнире столичные спасатели
Умер первый олимпийский чемпион среди казахов Альжан Жармухамедов
Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителям Экибастуза
О погоде в субботу рассказали синоптики
Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали
Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе
Женис Касымбек стал акимом Астаны
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор

Читайте также

Свежий выпуск
Как молоды мы стали
Свежий выпуск
Взятки не гладки
Свежий выпуск
Объединить опыт ради жизни
Свежий выпуск
Показатель отношения к стране

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]