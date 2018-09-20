​В помощь сельчанам

Лучший показатель составил здесь 62,5 центнера с гектара. Прежнее наивысшее достижение – 55 ц/га – принадлежало ТОО «Тукым».

На вопрос о том, как удалось вырастить такой богатый урожай, руководитель хозяйства-рекордсмена Сеилбек Махметов скромно ответил: «По-хозяйски заботились о земле, применяли современные технологии, удобряли...»

– На земле работать плохо, должно быть, невыгодно. Государство помогает аграрному сектору. Поэтому необходима отдача, а соответственно, и вознаг­раждение в виде повышения заработной платы, социальных благ, – поддержал разговор аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, побывавший на полях хозяйства во время очередной рабочей поездки по региону.

Сейчас в ТОО среднемесячная зарплата составляет 141 тыс. тенге. Силами хозяйства будет подведено центральное отопление к домам сельчан. В следующем году начнется строительство улучшенного жилья для работников.

В Северном Казахстане уборочная страда идет полным ходом. Обмолочено уже более половины ярового клина зерновых и третья часть посевов масличных культур. Но пока аграрии не могут в полной мере развернуть работы, мешает непогода. С начала уборочной в области выпала трехмесячная норма осадков. Потому влажность зерна высокая, а это дополнительная нагрузка на сушильное оборудование.

Чтобы компенсировать потери, аким области пообещал дополнительно выделить хлеборобам около 18 тыс. тонн ГСМ. Предусмотрены и другие эффективные меры господдержки. В частнос­ти, на приобретение зерноуборочных комбайнов марки СLAAS. В следующем году их стоимость удешевят наполовину. Сэкономленные средства должны пойти на улучшение качества жизни сельчан.