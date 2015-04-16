Свежий выпуск В помощь сердцу Марина ПАРХОМЕНКО

Саморассасывающийся сосудистый каркас Absorb благодаря разработке американской компании Abbott Vascular появился на рынке медицинских услуг в 2012 году. В отличие от металлических стентов, используемых при стентировании коронарных сосудов, Absorb, восстанавливая кровоток к сердцу, растворяется в течение двух лет. Это свойство позволяет сосуду сохранять гибкость, тогда как металлический стент ограничивает его подвижность. Преимущест­ва скаффолда – так еще его называют – особенно важны для молодых пациентов, поскольку дают возможность по истечении определенного времени провести малоинвазивную процедуру повторно.

На сегодня в Казахстане имплантировано более 800 скаффолдов Absorb. Малоинвазивная операция проводится пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обходится государству в 700 тыс. тенге.

ННМЦ на протяжении ряда лет сотрудничает с клиникой города Мирано (Италия), а конк­ретно – с заведующим отделением кардиологии, ведущим рентгенхирургом док­тором Бернардом Реймерсом. Около 50 казахстанских интервенционных рентгенхирургов прошли обучение на базе итальянской клиники. А сейчас в ННМЦ на мастер-класс к именитому коллеге прибыли врачи из Северо-Казахстанской, Акмолинской областей и столичных клиник № 1 и № 2.

– Я очень рад, что казахстанские интервенционные рентгенхирурги постоянно повышают свое профессиональное мастерство и достигают хороших результатов, – отметил доктор Бернард Реймерс. – И именно они одними из первых на пространстве СНГ начали проводить имплантацию саморассасывающегося сосудистого каркаса.

По словам главного науч­ного сотрудника ННМЦ, главного внештатного кардиолога Министерства здравоохранения и социального развития Сауле Абсеитовой, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний лидирует во всем мире, и Казахстан не исключение: 1 204 случая на 100 тыс. населения. И такие новые технологии, как стентирование, саморассасывающийся сосудистый каркас Absorb, помогают успешно бороться с ишемической болезнью сердца и ее осложнениями. Внедрение же в стране современных технологий стало возможным благодаря реализации прог­рамм развития кардиологической и кардиохирургической помощи и Госпрограмме «Саламатты Казахстан» на 2011–2015 годы.



