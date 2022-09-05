В помощь согражданам

Ассамблея народа Казахстана начинает сбор помощи пострадавшим от пожаров жителям Костанайской области.

В связи со сложной обстановкой в Аулиекольском райо­не Костанайской области и эвакуа­цией жителей ряда населенных пунктов Ассамблея народа Казахстана объявила о старте акции в помощь пострадавшему от пожаров населению региона.

Как отмечается в заявлении АНК, 4 сентября в домах дружбы в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и областей на базе центров волонтерства будут развернуты оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей.

По поступающей информации, эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями. Вместе с тем пострадавшие от пожаров люди будут нуждаться в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви. В этой связи, как отмечают в АНК, приоритетным является сбор денежных средств, которые необходимо перечислять на открытый для пострадавших расчетный счет 8 747 482 64 49.

Координация данной работы возложена на РГУ «Қоғамдық келісім».

По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) следует обращаться по телефону 8-705-558-05-08 – Рамазанова Наталья Сергеевна, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития акимата Костанайской области.