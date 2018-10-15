​В помощь соотечественникам

В заседании приняли участие заместитель председателя Сената Бектас Бекназаров, заместитель председателя Мажилиса Владимир Божко, министр общественного развития Дархан Калетаев, президент фонда Нуртай Абыкаев, первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков, государственные и общественные деятели, а также представители казахстанского бизнеса.

Фонд «Отандастар» создан по инициативе Главы государства, выдвинутой на V Всемирном курултае казахов в июне 2017 года.

Деятельность фонда направлена на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, а также этнических казахов, прибывших в Казахстан.

На заседании Попечительского совета были рассмотрены задачи, функции и планы развития фонда «Отандастар», а также воп­росы его текущей деятельности.