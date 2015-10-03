В помощь студенческому спорту

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Учредителями розыгрышей стали Федерация студенческого спорта Рес­публики Казахстан, ТОО «Евразия лото» и Дирекция международных спортивных проектов города Алматы. Задача вполне понятная – поддержка организации 28-й Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в начале 2017 года в Алматы. А заодно и пропаганда этих крупных и прес­тижных состязаний.
Конечно же, на презентации было немало сказано слов о самой лотерее, о том, что 10% выручки от продаж билетов пойдут на развитие казахстанского студенческого спорта, что розыгрыши будут проводиться каждую субботу на телеканале «Алматы», а первый состоится уже 3 октября. Но все-таки, как показалось, главной темой этого собрания стала сама универсиада – второе по значению после Олимпийских игр событие в мировом спортивном календаре.
Особенно четко это проявилось, когда на сцену вышел заслуженный тренер СССР и Казахстана по конькобежному спорту, профессор Май Хван. Когда-то он и сам воспитал нескольких чемпионов и призеров всемирных зимних универсиад, в частности, Валерия Троицкого, Людмилу Миронову, Наталью Солдатову. Май Унденович для начала предложил организаторам лотереи повысить процент отчислений на развитие студенческого спорта в нашей стране, а затем призвал собравшихся в зале молодых людей пополнять ряды волонтеров универсиады.
А еще лучше – ее участников. Между прочим, на последних зимних студенческих играх делегация Казахстана выиграла 5 золотых и 6 серебряных медалей и заняла самое высокое за годы независимости страны место – третье. Все пять высших наград в копилку сборной РК внесли студенты Казахской академии спорта и туризма – лыжница Анастасия Слонова (2), биатлонистка Алина Райкова, представители фристайла Павел Колмаков и Юлия Галышева.
Перед собравшимися выступила и кандидат на участие в 28-й зимней Универсиаде фигуристка Анна Филимонова. Перед заключительной частью презентации – концертом, подготовленным студентами КазАСТ­, была проведена небольшая «разминочная» выездная лотерея среди участников этого собрания. С барабаном и крутящимися в нем шариками – все как полагается. Одним из ее победителей стал автор этих строк, еще больше уверовавший в то, что и в большой универсиадской лотерее все будет по-честному...

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