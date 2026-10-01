В помощь учителям, ученикам и их родителям

Статьи,Цифровизация
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

О том, какие возможности открывает искусственный интеллект для отечественного образования, рассказал генеральный директор Bilim Group Александр Савченко (на фото). Компания более 15 лет создает цифровые продукты для этой сферы.

фото предоставлено Bilim Group

Эксперт считает, что ИИ меняет саму логику процесса обучения: упрощает работу педагогов, снижает рутину и помогает сосредоточиться на качестве учебы.

– Новые технологии раскрывают потенциал каждого ребенка и делают управление образованием прозрачнее и технологичнее. При таком активном внедрении инструмен­тов ИИ одним из ключевых направлений становится персонализация обучения: искусственный интеллект позволит адаптировать его под уровень подготовки, темп и интересы любого школьника, – считает Александр Савченко.

Технологии искусственного интеллекта применяются сразу в нескольких продуктах экосистемы. К примеру, на платформе OnlineMektep цифровой наставник помогает ученику самостоятельно разобраться в теме. Он не выдает готовый ответ, а задает наводящие вопросы и постепенно подводит ребенка к решению. Таким образом школьник должен думать, сопоставлять факты и делать выводы сам. Также действует официальный представитель Coursera в Казахстане BilimUpSkill, где персональный ИИ-наставник помогает осваивать материал. А в онлайн-библиотеке Kitap ИИ отвечает на вопросы по содержанию книги и объяс­няет сложные слова и фразы.

Многие школы используют электронный журнал BilimClass. Александр Савченко отметил, что в сервис активно вводят новые решения на основе ИИ. Например, сейчас команда работает над внедрением аналитической справки по качеству образования, где ИИ автоматически анализирует необходимые показатели, выявляет проблемные зоны и готовит рекомендации для их устранения.

– Таким образом, методисты получают четкие выводы вместо сухой статистики. Второе решение – анализ динамики успеваемости для учеников и родителей. В приложении BilimClass они смогут не только отслеживать текущие оценки, но и получать прогнозы по четвертным и годовым с индивидуальными рекомендациями, – объясняет руководитель компании.

Одной из наиболее масштабных инициа­тив стало внедрение ИИ в национальную систему образования. Проект реализуется в рамках международной программы OpenAI. В работе помимо Bilim Group участвуют министерства просвещения, искусственного интеллекта и цифрового развития, другие госорганы и технологические компании.

– Нам важно не просто обеспечить доступ к технологии, а показать учителям, как они с помощью искусственного интеллекта могут повышать качество образования, – рассказывает Александр Савченко. – И ChatGPT Edu – не столько технологический инструмент, сколько инвестиция в человеческий капитал Казах­стана. Глобальная цель инициативы – помочь нашим педагогам внедрить ИИ в свою работу, снижая нагрузку и одновременно повышая качество обучения и их профессио­нальный уровень. Мы даем инструмент, который освободит время преподавателя для непосредственной работы с детьми.

Как отмечает эксперт, возможности ИИ доступны педагогам и за пределами нацио­нального проекта. На курсах повышения квалификации BilimUstaz учителей сопровождает ИИ-ментор, который отвечает на вопросы и помогает разбираться в сложных темах. В OnlineMektep преподаватель может за несколько минут подготовить краткосрочный план, домашнее задание, тест, материалы для суммативного оценивания за раздел и четверть, изображения или презентацию.

Отдельное направление связано с казахским языком. Чтобы нейросеть правильно понимала запросы, учитывала контекст, ей нужен большой объем информации. Поэтому компания увеличивает количество материалов на государственном языке: переводит существующий контент и создает новый. Александр Савченко считает, что работу над качеством языковых моделей необходимо продолжать, чтобы казахский язык сохранялся и развивался в цифровой среде.

При этом эксперт отмечает, что образование – очень чувствительная сфера, в которой важно учитывать множество тонкостей и нюансов. Поэтому внедрять новые технологии нужно трезво оценивая их плюсы и минусы.

– У искусственного интеллекта масса неос­поримых достоинств, но людей пугает быст­рота его распространения. Они задаются вопросом: как им жить, работать и учиться в мире, где ИИ с каждым днем становится все умнее и способнее? Этот страх понятен, но есть и решение – развитие конкретных навыков. Чем доступнее информация, тем важнее умение ее грамотно анализировать и затем применять, – говорит Александр Савченко.

В эпоху развития ИИ на первый план должны выйти soft skills, а это способность к самостоятельному обучению, критическое мышление и навыки коммуникации.

#цифровизация #ИИ #Bilim Group #Александр Савченко

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