В помощь учителям, ученикам и их родителям

Эксперт считает, что ИИ меняет саму логику процесса обучения: упрощает работу педагогов, снижает рутину и помогает сосредоточиться на качестве учебы.

– Новые технологии раскрывают потенциал каждого ребенка и делают управление образованием прозрачнее и технологичнее. При таком активном внедрении инструмен­тов ИИ одним из ключевых направлений становится персонализация обучения: искусственный интеллект позволит адаптировать его под уровень подготовки, темп и интересы любого школьника, – считает Александр Савченко.

Технологии искусственного интеллекта применяются сразу в нескольких продуктах экосистемы. К примеру, на платформе OnlineMektep цифровой наставник помогает ученику самостоятельно разобраться в теме. Он не выдает готовый ответ, а задает наводящие вопросы и постепенно подводит ребенка к решению. Таким образом школьник должен думать, сопоставлять факты и делать выводы сам. Также действует официальный представитель Coursera в Казахстане BilimUpSkill, где персональный ИИ-наставник помогает осваивать материал. А в онлайн-библиотеке Kitap ИИ отвечает на вопросы по содержанию книги и объяс­няет сложные слова и фразы.

Многие школы используют электронный журнал BilimClass. Александр Савченко отметил, что в сервис активно вводят новые решения на основе ИИ. Например, сейчас команда работает над внедрением аналитической справки по качеству образования, где ИИ автоматически анализирует необходимые показатели, выявляет проблемные зоны и готовит рекомендации для их устранения.

– Таким образом, методисты получают четкие выводы вместо сухой статистики. Второе решение – анализ динамики успеваемости для учеников и родителей. В приложении BilimClass они смогут не только отслеживать текущие оценки, но и получать прогнозы по четвертным и годовым с индивидуальными рекомендациями, – объясняет руководитель компании.

Одной из наиболее масштабных инициа­тив стало внедрение ИИ в национальную систему образования. Проект реализуется в рамках международной программы OpenAI. В работе помимо Bilim Group участвуют министерства просвещения, искусственного интеллекта и цифрового развития, другие госорганы и технологические компании.

– Нам важно не просто обеспечить доступ к технологии, а показать учителям, как они с помощью искусственного интеллекта могут повышать качество образования, – рассказывает Александр Савченко. – И ChatGPT Edu – не столько технологический инструмент, сколько инвестиция в человеческий капитал Казах­стана. Глобальная цель инициативы – помочь нашим педагогам внедрить ИИ в свою работу, снижая нагрузку и одновременно повышая качество обучения и их профессио­нальный уровень. Мы даем инструмент, который освободит время преподавателя для непосредственной работы с детьми.

Как отмечает эксперт, возможности ИИ доступны педагогам и за пределами нацио­нального проекта. На курсах повышения квалификации BilimUstaz учителей сопровождает ИИ-ментор, который отвечает на вопросы и помогает разбираться в сложных темах. В OnlineMektep преподаватель может за несколько минут подготовить краткосрочный план, домашнее задание, тест, материалы для суммативного оценивания за раздел и четверть, изображения или презентацию.

Отдельное направление связано с казахским языком. Чтобы нейросеть правильно понимала запросы, учитывала контекст, ей нужен большой объем информации. Поэтому компания увеличивает количество материалов на государственном языке: переводит существующий контент и создает новый. Александр Савченко считает, что работу над качеством языковых моделей необходимо продолжать, чтобы казахский язык сохранялся и развивался в цифровой среде.

При этом эксперт отмечает, что образование – очень чувствительная сфера, в которой важно учитывать множество тонкостей и нюансов. Поэтому внедрять новые технологии нужно трезво оценивая их плюсы и минусы.

– У искусственного интеллекта масса неос­поримых достоинств, но людей пугает быст­рота его распространения. Они задаются вопросом: как им жить, работать и учиться в мире, где ИИ с каждым днем становится все умнее и способнее? Этот страх понятен, но есть и решение – развитие конкретных навыков. Чем доступнее информация, тем важнее умение ее грамотно анализировать и затем применять, – говорит Александр Савченко.

В эпоху развития ИИ на первый план должны выйти soft skills, а это способность к самостоятельному обучению, критическое мышление и навыки коммуникации.