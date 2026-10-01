В помощь учителям, ученикам и их родителям

О том, какие возможности открывает искусственный интеллект для отечественного образования, рассказал генеральный директор Bilim Group Александр Савченко (на фото). Компания более 15 лет создает цифровые продукты для этой сферы.
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