В помощь заповедному озеру

С прошлого года, после того как Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение пресечь браконьер­ство на высокогорном озере Маркаколь, в природоохранном учреждении произошли серьезные перемены. Как рассказал эколог особо охраняемой территории Габдулл Маутканов, на сегодня решен вопрос о передаче участка в 60 га, на котором расположена маркакольская «столица» – село Урунхайка, из государственного лесного фонда в земли местного акимата. Это значит, у сельчан, в том числе семей сотрудников заповедника, появилась надежда увидеть новую школу, амбулаторию, коммуникации, дороги.

Идет обновление кадрового сос­тава за счет молодежи, наст­роенной работать по-новому. Пополняется технический парк. Заповедник уже получил, например, две современные моторные лодки, а также внедорожник УАЗ Hunter. Это позволило повысить оперативность рейдов. В ближайшее время в учреждение еще поступят передвижные модули для мобильных постов, а также специализированный пожарный и бортовой высокопроходимый автомобиль на базе ГАЗ-3308 «Садко».

– Наши сотрудники прошли обу­чающие курсы по использованию беспилотных летательных аппаратов, – рассказал эколог. – У заповедника есть дрон, оснащенный цифровой камерой высокого разрешения. Можно с воздуха вести наблюдение за акваторией. Кроме того, службу инспекторов планируется оснастить приборами ночного видения дальнего действия и GPS-навигаторами.

По словам Габдулла Маутканова, как свидетельствуют рейдовые мероприятия, на сегодня на всей акватории Маркаколя ежедневно в среднем рыбачат на удочку не больше 10 человек. Это исключительно местные жители, имеющие право на ограниченный вылов ценной рыбки под названием ускуч. Средний улов за один выход на лед – три рыбины.

– Высокогорное озеро – живопис­нейший уголок Южного Алтая, – заключил сотрудник заповедника. – Предстоит большая работа по экологическому просвещению местного населения, по обустройст­ву туристических маршрутов. Браконьерство исчезнет тогда, когда не будет конфликта между интересами местных жителей и интересами природы.

Напомним, Маркаколь – озеро, расположенное на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря. В длину 38 км, в ширину 19 км. Главная здешняя «биовалюта» – ускуч, или по-научному разновидность ленка, сибирской форели. Браконьеры добывают его ради вкусного мяса и, главным образом, ради красной икры. В 1976 году в связи с критическим снижением рыбных запасов было принято решение о создании Маркакольского государственного заповедника.