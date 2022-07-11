В популярном у туристов ущелье в горах Кыргызстана обрушился огромный ледник

В ущелье Джууку, расположенном вблизи южного побережья киргизского Иссык-Куля, обрушился огромный ледник, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

"В срочную службу МЧС Кыргызской Республики поступила информация о том, что из-за таяния обрушился ледник в ущелье Джууку Джеты-Огузского района", – заявил представитель пресс-службы.

По его словам, на место выехали два сотрудника Джеты-Огузского районного отдела МЧС и бригада службы, отвечающей за состояние пастбищ. Они будут осуществлять координацию и отвечать за ликвидацию возможных последствий схода ледника.

"До места примерно 100 километров. Позже будет предоставлена дополнительная информация", – заявил представитель ведомства.

Обрушение ледника удалось заснять группе иностранных туристов. Видео происшествия у себя в социальной сети опубликовал путешественник Гарри Шиммин.

Ущелье Джууку - одно из самых длинных в Киргизии. Через него проходит множество туристических маршрутов.