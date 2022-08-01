В порту Бейрута обрушился зерновой элеватор

В столице Ливана Бейруте обрушилась часть руин зернохранилища, поврежденного во время взрыва двухлетней давности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».

Северная часть элеватора обрушилась из-за пожара.

Информация о пострадавших не поступила.

Министр окружающей среды Ливана Насыр Ясин 29 июля предупредил о том, что силосное зернохранилище может обрушиться в любой момент.

Напомним, 4 августа 2020 года в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Президент Ливана Мишель Аун сообщал, что на одном из складов в порту хранились 2 750 тонн взрывоопасного нитрата аммония. В результате взрыва погибли более 200 человек, не менее шести тысяч пострадали, более тысячи из них стали инвалидами. Кроме того, 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.