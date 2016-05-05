В Португалии мужчина разбил статую короля при попытке сделать селфи

Мужчина в Португалии разбил 126-летнюю статую португальского короля XVI века при попытке сделать удачное селфи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на news.day.az.
Как сообщается, любитель селфи забрался на основание статуи португальского короля Себастьяна I на железнодорожном вокзале Росиу в Лиссабоне и опрокинул ее.
"Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но полиции удалось задержать его. Он предстанет перед судом позднее", – говорится в информации.
Статуя размером с ребенка изображает короля Себастьяна I с грустным взглядом, держащим щит и меч в руках.
Она находится у самого входа в здание вокзала, между двумя арками в форме подковы. Статуя была изготовлена в 1890 году и находилась под защитой государства.
Как сообщается, любитель селфи забрался на основание статуи португальского короля Себастьяна I на железнодорожном вокзале Росиу в Лиссабоне и опрокинул ее.
"Мужчина попытался скрыться с места происшествия, но полиции удалось задержать его. Он предстанет перед судом позднее", – говорится в информации.
Статуя размером с ребенка изображает короля Себастьяна I с грустным взглядом, держащим щит и меч в руках.
Она находится у самого входа в здание вокзала, между двумя арками в форме подковы. Статуя была изготовлена в 1890 году и находилась под защитой государства.