В посольстве Турции прослезились, увидев пожертвование маленькой астанчанки

Международное сотрудничество, Происшествия, Чрезвычайные ситуации, Общество
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Маленькая астанчанка пожертвовала ровесникам, пострадавшим от землетрясения в Турции, свои детские накопления. Сделанная ее руками копилка растрогала все посольство Турецкой Республики в нашей стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Скриншот с видео ktk.kz

Волонтерские пункты приема гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясений работают по всей стране. Волонтеры едва успевают принимать и отправлять пострадавшим в Турции и Сирии вещи, которые приносят казахстанцы.

Тем временем в посольстве Турции едва успевают находить слова благодарности. Кроме вещей, казахстанцы жертвуют и деньги. В общей сложности наши сограждане перечислили уже больше миллиона долларов.

Даже дети понимают, насколько важен вклад каждого. Трогательное пожертвование заставило прослезиться едва ли не каждого сотрудника турецкого диппредставительства в Астане.

«С первых дней мы ощущаем, что казахстанцы, братский народ, поддерживают нас. Эту копилку нам принесла совсем маленькая девочка. Сказала, что хочет отдать свои деньги детям в Турции. Мы уверены, что у детей с такими чистыми намерениями будет светлое будущее», – отметил советник посла Турции по коммуникациям Махмут Шевкет Байрам.

В то же время в местах стихийного бедствия катастрофически не хватает мобильных генераторов электроэнергии, палаток, спальных мешков и обогревателей. Казахстанские волонтеры отреагировали на этот запрос достаточно быстро, и первые партии наиболее необходимых вещей и оборудования уже передали нуждающимся.

«Вчера только в посольство отдали 28 абсолютно новых генераторов. Палатки, одеяла сейчас активно начали нести. Мы сейчас приостановили сбор вещей. Уже собранные вещи мы передадим для граждан в Сирию», – говорит региональный менеджер республиканского фронт-офиса волонтеров Дархан Султан.

В Сирию уже отправлено 3 авиаборта гуманитарной помощи от Казахстана. Утром улетает четвертый. И это только то, что от лица каждого из нас выделило государство. 

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни. Их ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике. Президент также поручил направить гумпомощь Сирии.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.

Национальная волонтерская сеть при поддержке объявила о сборе гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясений в Турции. 

 

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