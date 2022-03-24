В Праге презентовали книгу «Ахмет Байтурсынов и Алаш»

В Праге прошёл круглый стол, посвящённый 150-летию казахского учёного, просветителя, общественного и политического деятеля Ахмета Байтурсынова, а также культурному наследию движения «Алаш», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках мероприятия по инициативе посольства Республики Казахстан в Чешской Республике состоялась презентация книги «Ахмет Байтурсынов и Алаш». В книгу, впервые переведённую на чешский и английский языки, вошли работы выдающихся деятелей казахской культуры и современных ученых – «алашоведов». Перевод с казахского на английский язык был осуществлён Национальным бюро переводов Республики Казахстан.

Участники мероприятия обсудили вопросы формирования казахской государственности, состоялся конструктивный обмен мнениями о достижениях нашего государства в эпоху независимости. Отмечена выдающаяся роль А. Байтурсынова и движения «Алаш» в истории страны и формировании национального самосознания казахстанцев.

Известный чешский учёный, профессор Йиржи Шима в своём выступлении отметил: «Я убежден, только изучив историю своего народа и страны, начинаешь понимать особую ценность вновь обретённой в конце прошлого столетия независимости».

На встрече также выступили представители Карлова университета, Национальной библиотеки Чехии, журналисты и представители «Клуба друзей Казахстана». Участники подчеркнули важность всестороннего и глубокого изучения национальной истории.

С казахстанской стороны в формате онлайн приняли участие председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали, директор Института истории и этнологии им. Ш. Валиханова Зиябек Кабылдинов, директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, заместитель директора Института истории государства Комитета науки МОН РК Буркитбай Аяган, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Сатай Сыздыков, руководитель Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова Зауреш Сактаганова, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Алтайы Оразбаева.

В заключение посольство Казахстана передало в дар Карлову университету книги «Ахмет Байтурсынов и Алаш» на чешском и английском языках.

Напомним, что 150-летие выдающегося казахского учёного-лингвиста и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова включено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО, отмечаемых в 2022 году.