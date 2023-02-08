В правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранца в Казахстане внесены изменения

Иностранцам для получения разрешения на постоянное проживание в Казахстане необходимо предоставлять заграничный паспорт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в нашей стране по внутренним документам.

Однако для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан иностранцу необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.

Для приведения в соответствие с действующим законодательством 6 января 2023 года приказом Министерства внутренних дел РК в правила оформления разрешения на постоянное проживание внесены изменения.

Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание.

Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. Согласно изменениям, адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь регистрационный код адреса.

Эти меры приняты для исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющие отношения к заявителю.