В Правительстве надеются обеспечить экибастузцев теплом в ближайшие дни

Вице-премьер высказал мнение, что авария на ТЭЦ в Экибастузе могла быть связана с тем, что «определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности».

Фото: Валерий Бугаев

В Правительстве надеются, что вопрос со внутренними системами отопления для экибастузцев решат в ближайшие дни. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«К этому часу тепло в дома подведено, вопросы, связанные с тепловыми линиями решены. Теперь вопрос находится внутри самих жилых домов. Сейчас те, кто там на месте есть, прилагают все усилия, чтобы заменить батареи, стояки, внутренние системы отопления. Поэтому я думаю, что этот вопрос будет в ближайший день, два (решен - прим. ред.)», - сказал Серик Жумангарин, добавив «я думаю, что это так» в ответ на уточняющий «вопрос стоит ли ожидать, что до конца недели все экибастузцы будут с теплом».

В целом, по его словам, авария на ТЭЦ в Экибастузе могла быть связана с тем, что «определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.

«В итоге нагрузка в основном шла на бюджетные организации и юридические лица. В итоге в прошлом году за счет тарифа удалось в том же самом Экибастузе из 420 километров отремонтировать только 619 метров сетей.

Эта информация у меня в голове осталась. Сами понимаете, это 0,01%. Естественно подобная тарифная политика будут приводить к таким последствиям рано или поздно. Содержание подобного рода объектов дорогостоящее и его легче поддерживать в работоспособном состоянии, чем потом модернизировать, либо заново строить», - резюмировал Серик Жумангарин.

