В Правительстве обсудили актуальные вопросы предпринимательской деятельности

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел заседание Межведомственной комиссии по регулированию предпринимательской деятельности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен».

На повестке заседания стояла задача рассмотреть регуляторные акты, подлежащие включению в реестр обязательных требований в сфере предпринимательства, предложения министерств здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, НПП «Атамекен» по результатам анализа регуляторного воздействия, в том числе функции госконтроля за соблюдением законодательства РК о персональных данных и их защите.

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев дал соответствующие поручения государственным органам.