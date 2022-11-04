В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам социального предпринимательства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие заместители акимов областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов, а также профильные министерства.

В ходе заседания обсуждены вопросы социального предпринимательства, развития и дальнейшего совершенствования данного института.

Участники рассмотрели также вопросы субсидирования возмещения расходов в сфере АПК при реализации продовольственного зерна.

По итогам совещания заместитель премьер-министра поручил акиматам, в частности вновь созданным регионам, обеспечить принятие мер поддержки социального предпринимательства и активизировать работу.