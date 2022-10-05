В Правительстве прошло совещание по вопросам МФЦА и Центра МВФ

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам МФЦА и Центра МВФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители министерств финансов, иностранных дел, национальной экономики, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, представители МФЦА, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Участники рассмотрели ход исполнения поручений главы государства, данных в ходе заседания Совета по управлению Международным финансовым центром «Астана». Обсудили вопросы взаимодействия МФЦА с иностранными партнерами, подключения отечественной финансовой системы к мировой инфраструктуре. Кроме того, рассмотрены вопросы Центра развития потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии МВФ.

По итогам обсуждения Е. Жамаубаев поручил государственным органам продолжить совместную работу с МФЦА.