В Правительстве прошло совещание по вопросам перехода к "зеленой" экономике

В Үкімет Үйі первый заместитель Премьер-Министра Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам перехода к "зеленой" экономике, сообщает Kazpravda.kz
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В рамках реализации обязательств по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола, а также Концепции по переходу к "зеленой" экономике, Казахстан проводит работу по повышению энергоэффективности производств, внедрению возобновляемых источников энергии и снижению выбросов парниковых газов.
В новом климатическом соглашении, которое планируется принять в декабре в Париже взамен Киотского протокола, предполагается ужесточение регулирования выбросов парниковых газов на международном уровне, введение стандартов, технологических требований, квот на выбросы углерода и их учета при выполнении международных проектов.
В связи с этим страны должны принять документ INDC (Intended Nationally Determined Contributions), регламентирующий национальный количественный вклад по ограничению и/или сокращению выбросов парниковых газов на период с 2021 по 2030 год.
Участники совещания определили в проекте INDC безусловную цель по ограничению и/или сокращению выбросов парниковых газов с 2021 по 2030 год на уровне 15%, условную цель – 25% от базового 1990 года.