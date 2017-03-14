В Правительстве рассматривают ход реализации Госпрограммы "Денсаулық"

В Үкімет Үйі под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева проходит очередное заседание Правительства Казахстана в селекторном режиме, сообщает Kazpravda.kz.
На повестке – ход реализации Государственной программы развития здравоохранения РК "Денсаулық" на 2016–2019 годы и проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения".
По итогам заседания на площадке пресс-центра Правительства РК состоится пресс-конференция с участием представителей Министерства здравоохранения, экономики, труда и социальной защиты населения.
Онлайн-трансляция селекторного заседания Правительства Республики Казахстан
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