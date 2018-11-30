В Правительстве рассмотрели ход исполнения Плана нации "100 конкретных шагов"

В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Национальной комиссии по модернизации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Заслушаны доклады министерств о ходе исполнения поставленных Главой государства задач по направлениям «формирования профессионального государственного аппарата», «обеспечения верховенства закона», «индустриализация и экономический рост», «идентичность и единство», «формирование подотчетного государства». На исполнении находятся 42 шага Плана нации.
В работе заседания приняли участие заместитель председателя Нацкомиссии, Председатель Мажилиса Парламента Н. Нигматулин, члены комиссии заместитель Премьер-Министра Е. Досаев, заместитель Руководителя Администрации Президента А. Ракишева, министр национальной экономики Т. Сулейменов.
Кроме того, на заседание были приглашены заместители Премьер-Министра У. Шукеев и А. Жумагалиев, министры внутренних дел К. Касымов, иностранных дел К. Абдрахманов, по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, финансов А. Смаилов, энергетики К. Бозумбаев, труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова, культуры и спорта А. Мухамедиулы, информации и коммуникаций Д. Абаев, здравоохранения Е. Биртанов, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Шаимова, председатель Международного финансового центра «Астана» К. Келимбетов, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» А. Арифханов, вице-президент по инновациям АОО «Назарбаев Университет» Е. Кусаин и другие.
По итогам заседания Бакытжан Сагинтаев поручил активизировать работу по реализации всех пунктов Плана нации.
В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Заслушаны доклады министерств о ходе исполнения поставленных Главой государства задач по направлениям «формирования профессионального государственного аппарата», «обеспечения верховенства закона», «индустриализация и экономический рост», «идентичность и единство», «формирование подотчетного государства». На исполнении находятся 42 шага Плана нации.
В работе заседания приняли участие заместитель председателя Нацкомиссии, Председатель Мажилиса Парламента Н. Нигматулин, члены комиссии заместитель Премьер-Министра Е. Досаев, заместитель Руководителя Администрации Президента А. Ракишева, министр национальной экономики Т. Сулейменов.
Кроме того, на заседание были приглашены заместители Премьер-Министра У. Шукеев и А. Жумагалиев, министры внутренних дел К. Касымов, иностранных дел К. Абдрахманов, по инвестициям и развитию Ж. Касымбек, финансов А. Смаилов, энергетики К. Бозумбаев, труда и социальной защиты населения М. Абылкасымова, культуры и спорта А. Мухамедиулы, информации и коммуникаций Д. Абаев, здравоохранения Е. Биртанов, заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции А. Шаимова, председатель Международного финансового центра «Астана» К. Келимбетов, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» А. Арифханов, вице-президент по инновациям АОО «Назарбаев Университет» Е. Кусаин и другие.
По итогам заседания Бакытжан Сагинтаев поручил активизировать работу по реализации всех пунктов Плана нации.