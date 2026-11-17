Под председательством Первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева состоялось совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства по развитию туризма и спорта, озвученных в Послании народу «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Участие приняли министр туризма и спорта, вице-министры национальной экономики, промышленности и строительства, заместители акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Обсуждены вопросы строительства новых спортивных объектов в регионах в рамках объявленной Главой государства программы «Народная стройка», в том числе за счет средств Фонда инфраструктурного развития.

Нурлыбек Налибаев сделал акцент на необходимости соблюдения качества и сроков, учета конкретных потребностей регионов. Также поручено уделить внимание качеству проектно-сметной документации и своевременному прохождению государственной экспертизы.

По итогам совещания ответственным органам даны соответствующие поручения.