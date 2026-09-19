В Правительстве рассмотрели ход модернизации Национальной образовательной базы данных

Правительство
Дана Аменова
корреспондент

Обновленная система уже позволила перевести в онлайн-формат прием заявлений в 1-й класс

Фото: пресс-служба Правительства

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам модернизации Национальной образовательной базы данных, сообщает Kazpravda.kz 

На совещании заслушаны отчеты министра просвещения и председателя правления АО «Казахтелеком» о ходе модернизации системы и создании на ее основе Национальной образовательной платформы.

Заместители акимов города Шымкента, Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областей доложили о работе по цифровизации организаций образования в регионах.

 

Обновленная система уже позволила перевести в онлайн-формат прием заявлений в 1-й класс – поступило более 490 тыс. заявлений. Прием в организации технического, послесреднего и профессионального образования также полностью автоматизирован: более 220 тыс. абитуриентов зачислены на обучение в колледжи.

Нурлыбек Налибаев отметил, что внедрение Национальной образовательной платформы не только обеспечит автоматизацию государственных услуг в сфере образования для населения, но и позволит существенно сократить бюджетные расходы, направляя высвобождаемые средства на другие потребности системы образования.

#Правительство #модернизация #Образование

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