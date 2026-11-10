В Правительстве рассмотрели вопросы строительства объектов здравоохранения в регионах

Правительство

Первый заместитель Премьер-министра Нурлыбека Налибаева провел совещание по вопросам строительства и модернизации объектов здравоохранения в регионах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Рассмотрен ход капитального ремонта и реконструкции районных больниц, строительства реабилитационных центров, а также возведения складской инфраструктуры ТОО «СК-Фармация».

Нурлыбек Налибаев подчеркнул необходимость соблюдения сроков реализации проектов, обеспечения своевременного финансирования, качества строительно-монтажных работ и необходимой инфраструктуры.

Государственным органам и организациям также поручено взять на особый контроль обеспечение объектов необходимыми медицинскими изделиями.
 

#здравоохранение #Правительство #Налибаев

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