В Правительстве РК рассмотрели ежегодный национальный доклад по науке

Экономика
2021
Фото с сайта primeminister.kz
В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан (ВНТК), сообщает primeminister.kz.

В ходе заседания был заслушан и обсужден ежегодный национальный доклад по науке за прошедший год, а также рассмотрены вопросы программно-целевого финансирования научных исследований и грантового финансирования науки на 2019-2021 годы.



В своих выступлениях президент Национальной академии наук Мурат Журинов и министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказали о приоритетных направлениях развития науки в 2017 году. Среди них такие, как рациональное использование природных ресурсов, переработка сырья и продукции, энергетика и машиностроение, информационные и телекоммуникационные технологии, наука о жизни, интеллектуальный потенциал страны.



По итогам заседания ежегодный национальный доклад по науке будет представлен на рассмотрение Главе государства.

Также сегодня в Үкімет үйі под председательством Бакытжана Сагинтаева состоялось очередное заседание Совета директоров АО "ФНБ "Самрук-Қазына", в ходе которого были обсуждены вопросы подготовки к IPO некоторых активов Фонда в рамках Программы приватизации на 2016-2020 годы, а также утверждены ключевые показатели деятельности АО "Самрук-Қазына" на 2018 год.


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