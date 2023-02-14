В Правительстве высказались о продаже уральского аэропорта

Правительство
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По словам Кульгинова, стратегический объект, отремонтированный государством, принадлежит только государству.

Фото: uralskweek.kz

Заместители премьер-министра Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев прокомментировали вопрос о продаже уральского аэропорта, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Заместитель премьер-министра по социальным вопросам Алтай Кульгинов напомнил, что был акимом Уральска и Западно-Казахстанской области.

"История такая, что в свое время взлетно-посадочную полосу ремонтировали. Министерство и акимат занимались этим вопросом. Затем занялись вопросом капитального ремонта, даже строительства нового терминала аэропорта. Всё это было сделано при поддержке государства. А то, что вы сейчас спрашиваете, это для меня вопрос новый, я не курирую его, и обсуждать его нужно с акиматом", – ответил Кульгинов журналистам после заседания в кулуарах Правительства РК.

Также он считает, что это стратегический объект, отремонтированный государством, и он принадлежит государству.

"Там были проблемы на объекте со взлетно-посадочной полосой и терминалом, они находились в частной собственности. Но частный собственник ни копейки не вложил, чтобы отремонтировать ни взлетно-посадочную полосу, ни терминал. Весь ремонт сделало государство. Поэтому надо разобраться", - заключил Кульгинов.

Вице-премьер - министр по финансовым вопросам Ерулан Жамаубаев подчеркнул, что уральский аэропорт в комплексный план приватизации не включался, поскольку находился в доверительном управлении.

"Я поручил комитету госимущества и приватизации уточнить, поскольку определенная часть аэропорта принадлежит местному исполнительному органу и СПК "Ак жайык", то есть, не находится в республиканской собственности. В республиканской собственности находится, насколько я знаю, только взлетно-посадочная полоса. Самим объектом нерезиденты не владеют. В целом аэропорт находится в доверительном управлении", – добавил он.

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