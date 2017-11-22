​В правовом поле

В заседании также участвовали помощник Президента – Секретарь Совета безопаснос­ти Владимир Жумаканов, заведующий отделом обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-министра Мурат Баймукашев и члены Координационного совета.

На обсуждение были вынесены вопросы по реализации 28–34 шагов Плана нации в час­ти улучшения системы отбора сотрудников полиции, включения работников правоохранительных органов в систему государственной службы, создания местной полицейской службы (МПС). Говорили на заседании и о прозрачности полиции за счет появления системы общественных советов по рассмотрению жалоб граждан, создании интернет-портала «Карта уголовных правонарушений», а также выстраивании системы соцреабилитации осужденных и модернизации пенитенциарной инфраструктуры.

Приветствуя участников мероприятия, Жакип Асанов за­острил внимание на важности поднимаемых вопросов, а также остановился на недоработках правоохранительных органов в реализации отдельных шагов Плана нации. О проводимой работе по исполнению поручений Главы государства по линии МВД доложил вице-министр ведомства Ерлан Тургумбаев. О результатах реализации, презентованной Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции в декабре прошлого года «дорожной карты» по противодействию коррупции, а также 29-го шага Плана нации доложил руководитель Нацбюро Талгат Татубаев.

А по претворению в жизнь 32-го шага Плана нации отчитывался председатель Комитета по правовой статистике и спецучетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин. Он сообщил о возможностях «Карты уголовных правонарушений», которая стала удобным инструментом для граждан по отслеживанию криминогенной ситуации в той или иной местности. При этом было отмечено, что для расширения функциональных возможностей карты комитетом разработана геоинформационная карта «Аналитика преступности». По заданным параметрам она будет выявлять очаги преступности в регионах с отображением графиков по месяцам и дням, показывая структуру преступлений.

– Создали Центр отбора кад­ров. Разработали и внедряем Е-уголовное дело, оптимизируем уголовный процесс. В пилотном режиме запустили Единый реестр административных правонарушений (ЕРАП). Открыли Центры правоохранительных услуг. Именно такие меры в комплексе и есть исполнение Плана нации. Его успешная реализация зависит от нас – руководителей правоохранительных органов, – завершая работу совета, сделал акцент на примерах успешной реализации поручений Главы государства органами прокуратуры Жакип Асанов.

По итогам заседания выработаны рекомендации по надлежащей реализации программного документа, организации работы по дальнейшему противодействию коррупции и пыткам, сообщает пресс-служба ГП РК.