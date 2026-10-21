В преддверии Дня Республики гвардеец в 2000-й раз заступил на боевое дежурство

Сегодня он занимает должность начальника караула.
В преддверии национального праздника старший сержант Бекнар Жылкышпаев из воинской части 3650 Нацгвардии МВД РК в 2000-й раз заступил на боевое дежурство. Почти 20 лет он добросовестно служит в подразделении, которое охраняет важные государственные объекты, сообщает Kazpravda.kz
Старший сержант Жылкышпаев начинал воинскую службу рядовым. За годы службы он приобрёл значительный опыт и профессиональные навыки. Сегодня он занимает должность начальника караула.
В его обязанности входят обеспечение безопасности охраняемых объектов и контроль за надлежащим несением караульной службы.
Ответственный военнослужащий – отец шестерых детей. Уроженец села Карасаз увлекается творчеством: пишет стихи и поёт.
Отметим, что военнослужащие Национальной гвардии наряду с патрульной и караульной службой привлекаются к охране важных государственных объектов.
Юбилейное боевое дежурство в преддверии Дня Республики стало ещё одной значимой вехой в многолетней службе гвардейца по обеспечению безопасности страны.