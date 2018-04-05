​В преддверии праздника

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Вечером 8 апреля – в день Пасхи – в 17 часов его принесут в Вознесенский кафедральный собор Алматы.

– Рад приветствовать вас в преддверии святой Пасхи, – сказал митрополит Александр. – Желаю всем жителям Казахстана встретить в радости Светлое Христово Воскресение. Пусть Господь в мире сохранит нашу страну – благословенный Казахстан, даст всем нам Свою помощь в трудах, благополучие и счастье.

Празднику Пасхи, напомнил владыка, предшествует Страстная седмица, когда в храмах совершаются особые богослужения: читаются евангельские повествования о крестных муках Спасителя и Его погребении. 5 апреля, в Великий четверг, в Вознесенский кафедральный собор доставят евангельские святыни, связанные со страдания­ми Господа Иисуса Христа. Это частица креста Христова, часть Его хитона, частицы камней от гроба Господня и Голгофы, час­тицы креста благоразумного разбойника, покаявшегося перед Иисусом Христом. А еще копия гвоздя, которым пригвоздили Христа. В Риме было изготовлено 100 копий голгофского гвоздя, в каждый из которых помещена частица этой великой святыни.

Митрополит также сообщил, что, несмотря на реставрационные работы, все богослужения в Вознесенском кафедральном соборе Алматы будут совершаться в принятом порядке.

Митрополит также перечислил значимые даты нынешнего года. Это 15-летие Казахстанского мит­рополичьего округа, 125-летие со дня рождения приснопамятного митрополита Иосифа (Чернова), 10-летие установления празднования Собора новомучеников и исповедников казахстанских. Памятные даты отметит и алматинский Иверско-Серафимовский монастырь: 160-летие первого Софийского собора, 110-летие со дня образования обители и 15 лет со времени ее возрождения.

Еще в 2018-м ожидается редкое совпадение, случающееся раз в 25 лет, когда праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приходится на Великую субботу. Поэтому после окончания в этот день праздничной литургии в небо выпустят голубей – как символ духовного освобождения, которое принесло Благовещение о воплощении Бога.

Во всех храмах Казахстана Пасху Христову будут встречать в ночь с 7 на 8 апреля. Глава Православной церкви Казахстана совершит Пасхальный крестный ход, праздничную утреню и литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.