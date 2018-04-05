​В преддверии праздника

Свежий выпуск
618
Раушан Шулембаева

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Вечером 8 апреля – в день Пасхи – в 17 часов его принесут в Вознесенский кафедральный собор Алматы.

– Рад приветствовать вас в преддверии святой Пасхи, – сказал митрополит Александр. – Желаю всем жителям Казахстана встретить в радости Светлое Христово Воскресение. Пусть Господь в мире сохранит нашу страну – благословенный Казахстан, даст всем нам Свою помощь в трудах, благополучие и счастье.

Празднику Пасхи, напомнил владыка, предшествует Страстная седмица, когда в храмах совершаются особые богослужения: читаются евангельские повествования о крестных муках Спасителя и Его погребении. 5 апреля, в Великий четверг, в Вознесенский кафедральный собор доставят евангельские святыни, связанные со страдания­ми Господа Иисуса Христа. Это частица креста Христова, часть Его хитона, частицы камней от гроба Господня и Голгофы, час­тицы креста благоразумного разбойника, покаявшегося перед Иисусом Христом. А еще копия гвоздя, которым пригвоздили Христа. В Риме было изготовлено 100 копий голгофского гвоздя, в каждый из которых помещена частица этой великой святыни.

Митрополит также сообщил, что, несмотря на реставрационные работы, все богослужения в Вознесенском кафедральном соборе Алматы будут совершаться в принятом порядке.

Митрополит также перечислил значимые даты нынешнего года. Это 15-летие Казахстанского мит­рополичьего округа, 125-летие со дня рождения приснопамятного митрополита Иосифа (Чернова), 10-летие установления празднования Собора новомучеников и исповедников казахстанских. Памятные даты отметит и алматинский Иверско-Серафимовский монастырь: 160-летие первого Софийского собора, 110-летие со дня образования обители и 15 лет со времени ее возрождения.

Еще в 2018-м ожидается редкое совпадение, случающееся раз в 25 лет, когда праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приходится на Великую субботу. Поэтому после окончания в этот день праздничной литургии в небо выпустят голубей – как символ духовного освобождения, которое принесло Благовещение о воплощении Бога.

Во всех храмах Казахстана Пасху Христову будут встречать в ночь с 7 на 8 апреля. Глава Православной церкви Казахстана совершит Пасхальный крестный ход, праздничную утреню и литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы.

Популярное

Все
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
Аман Тулеев – человек-эпоха
Сильнейшие на ринге в Астане
«Номад» в финале
Запрет решит проблему?
Будем строить ЕНУ-град
Где жить? Конечно, в общежитии!
Реликвия вернулась на родину
Ставка на «агентов перемен»
Студенческие метры
Все включено
Последствия непогоды
Упал с 4-метровой высоты и погиб рабочий в Акмолинской области
Предвыборная программа президента в действии: как она работает
Заключать сделки купли-продажи жилья онлайн смогут казахстанцы
Сборная РК по футболу уступила Словении. Как теперь Казахстану попасть на Евро-2024
Служить или управлять
Цели достигнуты, задачи выполнены
Урок вежливости
Первый и важный шаг
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

В замкнутом цикле
Шокирующее признание
Благополучной службы!
Без паники!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]