Статьи В преддверии саммита Ануар КАЛМЫКОВ

Основным вопросом встречи глав внешнеполитических ведомств стала подготовка к саммиту ШОС, который пройдет в столице Узбекистана в июне. Министры также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых главами государств – членов ШОС на предыдущем саммите в Уфе, отметив, что за прошедший год проделана значительная работа по дальнейшему совершенствованию деятельности организации, углублению плодотворного взаимодействия в сферах политики, безопасности, экономики и гуманитарных связей.



Поднимались вопросы развития взаимодействия на различных направлениях деятельности организации, повышения ее роли и места в международных и региональных делах.



Е. Идрисов в своем выступлении отметил, что в современных условиях обеспечение безопасности и стабильности становится одной из первостепенных задач государств пространства ШОС.



– Помимо предотвращения традиционных угроз, на передний план выходит борьба с новым мировым злом – терроризмом. Считаем, что ШОС должна сказать свое веское слово в борьбе с этой глобальной угрозой, – заявил министр.



В этом контексте Е. Идрисов обозначил ряд ключевых инициатив Нурсултана Назарбаева, направленных на восстановление доверия в международных отношениях, в том числе Манифест «Мир. XXI век». Обратил внимание на важность скорейшего принятия Всеобъемлющей конвенции ООН по борьбе с терроризмом и созданию Глобальной антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, инициированных Президентом. Глава МИД РК также подчеркнул важность обеспечения долгосрочного торгово-экономического сотрудничества на пространстве ШОС путем создания производственно-перерабатывающей, транзитно-транспортной и социальной инфраструктуры. Принципиально важным, как подчеркнул Е. Идрисов, является «наведение мостов» между ЕАЭС, китайской инициативой «Экономического пояса Шелкового пути» и ШОС.



– Работа в этом направлении фактически создаст основу для формирования долговременной евразийской политики ШОС, – отметил казахстанский министр.



Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию и меры по восстановлению мира и стабильности в Афганистане, подтвердили важность политического урегулирования кризиса на Украине на основе добросовестного выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, урегулирование кризисной ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.



По итогам встречи приняты решения в отношении документов, которые будут через месяц представлены на утверждение Совета глав государств – членов ШОС. В их числе – Ташкентская декларация 15-летия ШОС и План действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года.

