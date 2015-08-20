Свежий выпуск В преддверии учебного года Юлия МАГЕР

Во встрече приняли участие министр образования и науки Аслан Саринжипов, а также сельские учителя, педагоги-новаторы, руководители педагогических и научных учреждений.

Приветствуя педагогов, Г. Абдыкаликова акцентировала внимание на словах Нурсултана Назарбаева: «Чтобы стать развитым, конкурентоспособным государством, мы должны стать высокообразованной нацией». Она подчеркнула, что главное отличие настоящего этапа модернизации системы образования в контексте Плана нации «100 конкретных шагов» заключается в повышении качества человеческого капитала на основе стандартов стран ОЭСР.

В нынешнем году завершается реализация первого этапа Государственной программы развития образования на 2011–2020 годы. За этот период принят Государственный общеобязательный стандарт начального образования, разработаны проекты стандартов дошкольного, общего среднего образования, создана принципиально новая система повышения квалификации педагогических кадров.

Образовательная система страны успешно развивается на всех уровнях. В настоящее время в Казахстане действуют 8 780 дошкольных организаций, и охват детей в возрасте 3–6 лет возрос до 78,6%. Во всех регионах страны работают 19 Назарбаев Интеллектуальных школ, флагманов системы среднего образования, успешно внедряющих новейшие инновационные методы обучения и воспитания детей.

В систему общего и профессионально-технического образования внедряются технологии дуального обучения. В рамках реализации «100 конкретных шагов» определены 10 колледжей для подготовки квалифицированных кадров по шести ключевым отраслям экономики. Что касается высшей школы, то в стране функционируют 125 вузов, 29 из них прошли международную специализированную аккредитацию по 252 специальностям высшего и послевузовского образования.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы образования в свете пяти институциональных реформ, выдвинутых Главой государства, а также вопросы, связанные с повышением статуса педагога, работой сельских школ, учреждений технического образования, научных и педагогических организаций.

По итогам обсуждения Государственным секретарем был дан ряд конкретных поручений уполномоченным государственным органам.

Глава образовательного ведомства проинформировал о работе по подготовке образовательных заведений страны к началу учебного года.

– В текущем году ведется активное строительство новых школ, что связано с ростом контингента – ежегодно количество детей, которые идут в первый класс, у нас повышается на 20–30 тысяч. По поручению Президента решаем проблему трехсменных и аварийных школ. Количество трехсменных школ сократилось на 20%, всего их осталось около 80. Число аварийных школ по сравнению с прошлым годом сократилось почти в два раза, и к концу 2017 года мы планируем полностью решить этот вопрос, – также рассказал А. Саринжипов.

Педагоги, принявшие участие в беседе с Государственным секретарем, рассказали о достижениях своих учебных и научных учреждений, поделились мнением о развитии системы образования в стране.

Так, директор КГУ «Опорная школа (ресурсный центр) на базе «Комплекс школа – детский сад» поселка Шашубай Актогайского района Карагандинской области Айман Тукбаева отметила, что в ее регионе выполняются все поручения Главы государства.

– Президент всегда говорит о том, что все учащиеся, вне зависимости от месторасположения школы, должны иметь равные права, равные условия и высокое качество обучения. Существовал стереотип, что сельские школы имеют низкое качество обучения, но мы доказываем, что если захотеть, то можно делать свою работу на самом высоком уровне, – подчеркнула директор одной из лучших школ области.

Принимала участие во встрече и педагог одного из лучших учебных заведений страны – учитель физики Республиканской специализированной физико-математической средней школы-интерната им. О. Жаутыкова Анна Слободянюк. В 2014/15 учебном году школу окончили 307 ребят, 71 из них получили знак «Алтын белгi», еще 29 – отличники. Кроме того, за год ученики школы завоевали на всемирных олимпиадах 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Работа с такими одаренными детьми, по словам учителя, требует соответствующего уровня и высокой отдачи от самих педагогов, школа старается впитывать все достижения мирового образовательного процесса. С начала нового учебного года здесь будут внедряться учебные программы, переработанные с учетом опыта Назарбаев Интеллектуальных школ.

– Хотелось бы поблагодарить государство и лично Президента страны за такие прогрессивные реформы в нашем образовании. Мы должны все время меняться, развиваться, идти вперед – тогда нашу страну ждет успех, – сказала А. Слободянюк.

В числе участников беседы были педагоги, которые действительно, что называется, болеют душой за свое дело и стремятся внести свой вклад в развитие отечественной системы образования. Например, учитель Имантауской средней школы Айыртауского района СКО Досжан Нурсеитов – автор видеоуроков по изучению казахского языка. Учитель информатики НИШ Семея Майгуль Мынбаева – разработчик учебной программы для 1–4-х классов по информатике. Преподаватель-практик специальных дисциплин Уральского колледжа нефти, газа и отраслевых технологий Ольга Показеева – автор профстандарта по специальности «сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Серьезные научные исследования на счету тренера филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических кадров ЮКО Молдир Шоймановой, проректора по учебно-методической работе Казахского национального педагогического университета им. Абая Габита Кенжебаева, директора Центра трансляции опыта обновленного содержания образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Есенгельды Туякова.

Участников встречи и всех педагогов страны Г. Абдыкаликова поздравила с наступающим новым учебным годом, пожелала крепкого здоровья, творческих успехов, счастья и благополучия.